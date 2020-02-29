監獄防疫漏洞連環爆！　武漢擬派駐督導組進駐全市各監獄

▲武漢女子監獄爆集體感染。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

新冠肺炎爆發之後，武漢監獄接連傳出獄內感染、受刑人「突破封城」等事件，多名相關官員因此被撤職。為了杜絕相關事件再發生，武漢市委書記王忠林29日指出，市委政法委要派駐督導組進駐全市各監獄單位，對疫情防控中出現的問題開展督導，一旦出現疫情防控工作不到位的情況，將嚴肅追責問責。

大陸疫情上周起明顯降溫，但監獄系統卻突然爆出數百確診案例，其中武漢女子監獄就有200多例，推測病毒源頭為染病的獄警，事件爆出後，監獄長隨即被撤職，監獄也宣布實施「全封閉管理」，嚴格管制獄警等出入人員。

數日之後，北京出現一起奇怪的確診案例，確診女子2月11日才從武漢女子監獄刑滿獲釋，並因連日發燒，已在武漢被確診，納入武漢確診病例統計，但竟能在出獄一周後「突破封城」，搭乘家人的車輛一路返回北京，直到入住社區後才被「再度確診」。

接連爆發的兩起負面事件，引起大陸網友很大不滿，官方也高度關注，火速免去相關官員的職位，並推出一系列的補救措施，湖北省委常委、武漢市委書記王忠林29日進一步表示，市委政法委要派駐督導組進駐全市各監獄單位，對疫情防控中出現的問題開展督導，推動落實屬地責任；各監獄單位要與武漢市委、市政府簽訂責任狀，一旦出現疫情防控工作不到位的情況，嚴肅追責問責，堅決阻斷疫情在特殊場所內蔓延。

▼湖北省委書記應勇前往武漢女子監獄視察。（圖／翻攝自湖北衛視）

