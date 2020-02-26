印度新德里「反公民法示威」衝突蔓延！已釀20死189傷

▲印度新德里關於《公民身分修正法案》的示威延燒多日，已經累積20死、189傷。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社新德里26日綜合外電報導

印度首都新德里（New Delhi）近日發生數十年來最嚴重的宗教暴力衝突，醫院消息人士透露，連日來的反公民法衝突已經造成至少20人喪命，還有189人受傷，其中約有60人身受槍傷。

部分示威者因反對《公民法修正案》（Citizenship Amendment Act），23日在新德里發起抗議，但接續兩天演變成印度教教徒與穆斯林之間的游擊衝突，雙方紛紛以石塊、刀劍甚至是槍械作為武器。

▲印度新德里的示威已經延燒好幾日，支持與反對《公民身分修正法案》的民眾發生衝突。（圖／達志影像／美聯社）

巴哈杜上師醫院（Guru Teg Bahadur Hospital）人員庫瑪（Sunsil Kumar）向《法新社》表示，「目前死亡數來到20人，有189人正在醫院接受治療，其中約60人身受槍傷。」

《路透社》報導，當地警察動用催淚瓦斯和煙霧彈，但仍難以驅離丟擲石塊的抗議群眾。

暴力衝突發生期間，正值美國總統川普訪問新德里。擁護印度教民族主義的總理莫迪（Narendra Modi）政府推動新公民法後，數以千計支持與反對新公民法的兩派人馬便於本週稍早爆發衝突。

▲印度政府去年通過《公民身分修正法案》，爭議延燒至今。（圖／路透）

修正後的印度公民法允許2014年12月31日前因為受到宗教迫害，從阿富汗、孟加拉、巴基斯坦等國逃到印度的各大宗教難民取得印度公民身分，但排除穆斯林。

批評人士指出，新法對於穆斯林存在偏見，並破壞了印度的世俗憲法。（譯者：黃靖貽／核稿：陳彥鈞）

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