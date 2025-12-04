賴清德喊願助中國解決經濟問題　柯文哲驚：賴清德通匪！

▲柯文哲合體黃國昌直播。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德登上《紐約時報》「DealBook Summit」論壇談及兩岸議題時，向大陸國家主席習近平喊話，要思考如何照顧好中國人民，台灣很樂意協助中國解決經濟問題。對此，今（4日）民眾黨前主席柯文哲、主席黃國昌驚訝說，民進黨自己不是說任何交流都是統戰嗎？這不是在資匪嗎？柯還幫腔說，「通匪！國安法、國安法，控告賴清德通匪」。

民眾黨前主席柯文哲今年9月交保後，考量後續官司仍在進行，行事轉趨低調，但今（4日）晚間特別與現任主席黃國昌共同開直播暢談時事。

直播尾聲時，陳智菡遞上問題，怎麼看昨天賴清德接受紐時專訪，說中國經濟不好，台灣很樂意幫中國解決經濟問題，還希望習近平應先考慮的不是如何擴張領土，而是思考怎麼把中國人照顧好？

黃國昌聞言驚嚇說，可是立委沈伯洋說，任何交流都是統戰，然後賴清德說中國是境外敵對勢力，那怎麼會要去幫境外敵對勢力解決問題？真的這樣講喔？一旁的柯文哲則幫腔說，「通匪！國安法、國安法，控告賴清德通匪」。

黃國昌笑說，民進黨自己不是說任何交流都是統戰嗎？怎麼會說要去幫中國解決經濟問題？這不是在資匪嗎？這不只是通匪而已，是資助共匪。