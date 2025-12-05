　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

魚排藥檢烏龍！合作社聲明「清點損失中」：將與高市衛生局協調賠償

▲▼全聯「台灣鯛魚排」檢出動物用藥，雲林縣衛生局回應。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲全聯「台灣鯛魚排」檢出動物用藥，竟是烏龍一場。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、戴若涵／雲林報導

全聯福利中心日前爆出「台灣鯛魚排」檢出動物用藥事件，高雄市衛生局發現後立刻要求回收商品，而該批魚排源頭供應商為雲林口湖漁類生產合作社，孰料，最後竟是烏龍一場，是內部人員電腦設定遭更改，導致檢驗值出現錯誤。對此，雲林口湖漁類生產合作社5日發聲，表示「正全面清點此次事件所衍生的各項有形與無形損失，後續將委請律師與高雄市政府衛生局協調相關賠償事宜。」

雲林口湖漁類生產合作社指出，針對高雄市政府衛生局11月28日發布合作社供應給全聯福利中心的「台灣鯛魚排」檢出動物用藥「恩氟喹林羧酸」（Enrofloxacin）不合格一事，造成社會大眾、消費者恐慌，並導致合作社產品全面下架、商譽嚴重受損，合作社5日再次聲明，該批產品經各單位複驗結果均為「零檢出、完全合格」。

合作社表示，感謝雲林縣衛生局及農業處自始至終相信身為雲林驕傲的口湖台灣鯛產品，同時欣慰高雄市衛生局12月4日坦承錯誤並致歉，但對於一個擁有公權力的行政機關，在檢驗程序出現重大瑕疵、結果遭人為放大10倍的情況下，即任意發布新聞，導致優良產品遭全面下架，合作社表達最深切的遺憾、震驚與無奈。

▲▼全聯鯛魚排禁藥是烏龍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生局藥檢時，內部人員電腦設定遭更改，導致檢驗值出現錯誤。（圖／記者許宥孺翻攝）

合作社提出三點聲明如下：

一、本合作社生產之台灣鯛產品以品質及安全至上為本 外銷國際屢獲肯定
口湖漁類生產合作社長期深耕台灣鯛養殖與加工，本著對食品安全與品質的堅持，我們的產品不僅深受台灣消費者喜愛，更是台灣鯛外銷國際市場的主力，廣受日本、韓國、美國等地客戶肯定，為台灣賺取大量外匯。我們自豪於建立嚴格的生產履歷與品管標準，確保每一片魚排都能讓消費者安心食用。此次烏龍事件，無疑是對我們數十年來努力建立的品牌形象與商譽的巨大打擊。

二、 公權力行使應嚴謹 檢驗失誤代價慘痛
高雄市衛生局作為食安把關機關，其一言一行代表公權力，應比任何企業更重視專業與精準。此次因內部人員「電腦設定條件被更改」導致的檢驗失誤，竟演變成一場全國性的食安風波。我們質疑，在如此草率的檢驗程序下，是否有足夠的內控機制防止錯誤發生？在未經審慎確認、僅憑初步結果的情況下即倉促發布新聞，是否符合行政程序法與比例原則？

這場「檢驗烏龍」導致本合作社蒙受巨大的財產損失（包含產品下架損失、物流費用等），更難以估計的是無形商譽的摧毀與消費者信心的動搖。這些損失不應由恪守法規的無辜業者承擔。

三、 呼籲政府機關應更慎重
本合作社期盼各級政府衛生機關，未來在進行食品檢驗及發布相關新聞時，務必建立更嚴謹的複核機制，確保檢驗結果的正確性與公信力，避免類似事件再次傷害無辜業者與台灣農漁業形象。

▲▼全聯「台灣鯛魚排」檢出動物用藥，雲林縣衛生局回應。（圖／記者游瓊華翻攝）

合作社最後強調，「目前正全面清點此次事件所衍生的各項有形與無形損失，後續將委請律師與高雄市政府衛生局協調相關賠償事宜。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 3 5254 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小紅書拒配合打詐！　綠曝Line、Meta都配合：為何要給例
快訊／35歲女開遊覽車撞機車！　騎士當場死亡
鯛魚排抽驗出大包！　漁民阿伯「大度不提告」：以後注意就好
快訊／8歲兒被爆霸凌同學　賴瑞隆道歉自責：先動手就是不對
突禁小紅書惹議　總統府：尊重、支持內政部決策
快訊／TWICE大巨蛋加場4萬票秒殺！　粉絲崩潰轉圈圈
快訊／逢甲商圈驚悚墜樓！　男頭部重創慘死
《信號2》恐永遠石沉大海！　網崩潰：我等了10年
勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

憲兵淪共諜滲透總統府！學長帶學弟賣情報　叛國4賊重判抓去關

國道行車飛來塑膠袋！駕駛冷靜「盲開28秒」　嚇出一身汗

男國3草屯路段自撞「車子橫路中」害3車連環撞　零件噴滿地

3詐欺犯遭陸丟包！自行搭機返松機　2人「在台被通緝」送北檢發監

陳為民才罵國恥！苗栗又新增3支測速照相桿　地點和速限曝光

快訊／水泥預拌車追撞轎車「衝上人行道」　車頭變形司機受困

BMW男違停等友警先上門…眼神閃躲被抓包！查獲喪屍煙彈扣車送辦

快訊／驚悚瞬間！花蓮遊覽車撞機車　騎士「頭骨破裂」當場死亡

賴瑞隆兒涉霸凌！校方已啟動調查：不因家長背景有差別對待

他被騙1元堅持提告　人頭戶「月入12萬夢碎」下場曝光

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

國道豐原死亡車禍

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

憲兵淪共諜滲透總統府！學長帶學弟賣情報　叛國4賊重判抓去關

國道行車飛來塑膠袋！駕駛冷靜「盲開28秒」　嚇出一身汗

男國3草屯路段自撞「車子橫路中」害3車連環撞　零件噴滿地

3詐欺犯遭陸丟包！自行搭機返松機　2人「在台被通緝」送北檢發監

陳為民才罵國恥！苗栗又新增3支測速照相桿　地點和速限曝光

快訊／水泥預拌車追撞轎車「衝上人行道」　車頭變形司機受困

BMW男違停等友警先上門…眼神閃躲被抓包！查獲喪屍煙彈扣車送辦

快訊／驚悚瞬間！花蓮遊覽車撞機車　騎士「頭骨破裂」當場死亡

賴瑞隆兒涉霸凌！校方已啟動調查：不因家長背景有差別對待

他被騙1元堅持提告　人頭戶「月入12萬夢碎」下場曝光

《ARC Raiders》「傻萌公雞」爆紅　家寵亂入意外成萬人矚目

憲兵淪共諜滲透總統府！學長帶學弟賣情報　叛國4賊重判抓去關

人類創作地位被挑戰？黃仁勳：未來兩三年90%新知識將由AI生成

支付寶大當機！客服被投訴到癱瘓　阿里系淘寶閒魚也跟著崩

為湖人勝利犧牲！詹皇連1297場神紀錄中斷　八村壘曝絕殺前對話

國道行車飛來塑膠袋！駕駛冷靜「盲開28秒」　嚇出一身汗

體育生說不！想證明體育班不是猴子　卻被教練要脅退隊

體育生說不！學姐受教練指示圍毆霸凌　要她睡地板

體育生說不！教練恐嚇退隊就找黑道斷手指

男國3草屯路段自撞「車子橫路中」害3車連環撞　零件噴滿地

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

社會熱門新聞

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

即／衛生局鯛魚排藥檢搞烏龍　陳其邁道歉

男帶槍吃黑輪裝老大　台中警掌握身份：是BB槍

離職女研究員身影曝！「鯛魚驗藥烏龍」她認了　

金孫失聯2年要回家了！鹹粥嬤：人已在金門

陸軍出包！砲彈偏飛連撞3民宅　牆倒了

國1車禍1死10傷！特斯拉駕駛家屬：想閃被拉回

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

獨／信義區婦垃圾袋丟棄貓屍被抓　警急搜

即／點黑輪不吃卻掉出「衝鋒槍」　32歲男抓到了

即／彰化爌肉飯名店清晨火警　全店停電中

父過世半年　兒扛家計命喪國道

更多熱門

相關新聞

即／鯛魚錯檢求償將依「國賠」　懲處不會只有基層

即／鯛魚錯檢求償將依「國賠」　懲處不會只有基層

高雄市衛生局抽驗全聯「台灣鯛魚排」鬧出烏龍，因檢驗數值遭到人為更動，導致錯誤數值被放大10倍。衛生局長今（5）日再度還原過程，指出究責部份，不排除到高層；求償部分則會依照國賠。

即／衛生局鯛魚排藥檢搞烏龍　陳其邁道歉

即／衛生局鯛魚排藥檢搞烏龍　陳其邁道歉

離職女研究員身影曝！「鯛魚驗藥烏龍」她認了　

離職女研究員身影曝！「鯛魚驗藥烏龍」她認了　

台灣鯛「驗出禁藥」是烏龍！高市要究責

台灣鯛「驗出禁藥」是烏龍！高市要究責

魚貨被冤檢驗誤爆10倍！雲林縣晚間發聲

魚貨被冤檢驗誤爆10倍！雲林縣晚間發聲

關鍵字：

雲林全聯鯛魚排動物用藥恩氟喹林羧酸烏龍合作社

讀者迴響

熱門新聞

獨／17.5巨根男優是情慾按摩師 　驚見大咖女星

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

粿粿傳與范姜談定離婚協議　「范姜不會再咬王子」

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

Joeman默認有女友　新歡身分疑曝光

不只1人　賴瑞隆兒涉霸凌3同學

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

《信號》趙震雄遭爆「曾偷車性侵」多次涉案

即／衛生局鯛魚排藥檢搞烏龍　陳其邁道歉

利菁曬聚餐照！　「6大天后一字排開」

台女月薪3萬嫌水電工髒又臭　一聽真實收入秒改口

「台灣封小紅書」登微博熱搜　陸網笑了

更多

最夯影音

更多
都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點
黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

國道豐原死亡車禍

國道豐原死亡車禍

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面