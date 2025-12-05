魚排藥檢烏龍！合作社聲明「清點損失中」：將與高市衛生局協調賠償

▲全聯「台灣鯛魚排」檢出動物用藥，竟是烏龍一場。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、戴若涵／雲林報導

全聯福利中心日前爆出「台灣鯛魚排」檢出動物用藥事件，高雄市衛生局發現後立刻要求回收商品，而該批魚排源頭供應商為雲林口湖漁類生產合作社，孰料，最後竟是烏龍一場，是內部人員電腦設定遭更改，導致檢驗值出現錯誤。對此，雲林口湖漁類生產合作社5日發聲，表示「正全面清點此次事件所衍生的各項有形與無形損失，後續將委請律師與高雄市政府衛生局協調相關賠償事宜。」

雲林口湖漁類生產合作社指出，針對高雄市政府衛生局11月28日發布合作社供應給全聯福利中心的「台灣鯛魚排」檢出動物用藥「恩氟喹林羧酸」（Enrofloxacin）不合格一事，造成社會大眾、消費者恐慌，並導致合作社產品全面下架、商譽嚴重受損，合作社5日再次聲明，該批產品經各單位複驗結果均為「零檢出、完全合格」。

合作社表示，感謝雲林縣衛生局及農業處自始至終相信身為雲林驕傲的口湖台灣鯛產品，同時欣慰高雄市衛生局12月4日坦承錯誤並致歉，但對於一個擁有公權力的行政機關，在檢驗程序出現重大瑕疵、結果遭人為放大10倍的情況下，即任意發布新聞，導致優良產品遭全面下架，合作社表達最深切的遺憾、震驚與無奈。

▲衛生局藥檢時，內部人員電腦設定遭更改，導致檢驗值出現錯誤。（圖／記者許宥孺翻攝）

合作社提出三點聲明如下：

一、本合作社生產之台灣鯛產品以品質及安全至上為本 外銷國際屢獲肯定

口湖漁類生產合作社長期深耕台灣鯛養殖與加工，本著對食品安全與品質的堅持，我們的產品不僅深受台灣消費者喜愛，更是台灣鯛外銷國際市場的主力，廣受日本、韓國、美國等地客戶肯定，為台灣賺取大量外匯。我們自豪於建立嚴格的生產履歷與品管標準，確保每一片魚排都能讓消費者安心食用。此次烏龍事件，無疑是對我們數十年來努力建立的品牌形象與商譽的巨大打擊。

二、 公權力行使應嚴謹 檢驗失誤代價慘痛

高雄市衛生局作為食安把關機關，其一言一行代表公權力，應比任何企業更重視專業與精準。此次因內部人員「電腦設定條件被更改」導致的檢驗失誤，竟演變成一場全國性的食安風波。我們質疑，在如此草率的檢驗程序下，是否有足夠的內控機制防止錯誤發生？在未經審慎確認、僅憑初步結果的情況下即倉促發布新聞，是否符合行政程序法與比例原則？

這場「檢驗烏龍」導致本合作社蒙受巨大的財產損失（包含產品下架損失、物流費用等），更難以估計的是無形商譽的摧毀與消費者信心的動搖。這些損失不應由恪守法規的無辜業者承擔。

三、 呼籲政府機關應更慎重

本合作社期盼各級政府衛生機關，未來在進行食品檢驗及發布相關新聞時，務必建立更嚴謹的複核機制，確保檢驗結果的正確性與公信力，避免類似事件再次傷害無辜業者與台灣農漁業形象。

合作社最後強調，「目前正全面清點此次事件所衍生的各項有形與無形損失，後續將委請律師與高雄市政府衛生局協調相關賠償事宜。」