否認在等「黃袍加身」　李四川：要我承擔一定照黨機制處理

▲台北市副市長李四川。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

2026年九合一選舉接近，被視為國民黨新北市長強棒的台北市副市長李四川，日前首度鬆口願意參加黨內初選，且只要登記初選就會請辭副市長。李四川今（5日）接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪時強調，因為當過黨秘書長，了解黨的機制，否認在等黃袍加身，「一定要按照黨的機制處理」。

李四川說，國民黨有他們的步驟，自己當過黨秘書長，了解黨內制定規則的程序跟步驟。也因為當了秘書長，如果真的要他承擔，就要按照黨的機制做處理，「沒有所謂我要選，誰就要讓的狀況」。

王淺秋追問，所以沒有所謂黃袍加身？李四川說，有人會說他一直不表態是不是在等黃袍加身，他要釐清，自己在黨工作過、知道黨的制度，過去的選舉制度他都有參與制定，當然一定要按照黨的機制處理。

李四川提到，選舉還有一年，跟蔣市長現在最重要的工作，就是希望把輝達在農曆過年前簽約，在明年6月前發照、開工，「這是我們兩個現在最重要的工作，輝達在台北市絕對比選舉還重要」。

李四川指出，這段期間要與輝達簽約，輝達必須要製作所謂的投資計劃書，在市府的部分還要辦理都市計劃變更，「所有程序跟工作還是相當多，要在明年農曆過年前簽約，這是市政府比較緊急要做的工作」。

王淺秋問到，民進黨已經正式提名立委蘇巧慧參選2026新北市長，國民黨機制一旦啟動，會願意參加；且藍白後續若要協調，也願意進一步配合？李四川說，「真的要我承擔，當然要按照黨的機制去辦理，主要的原則大概是這樣」。