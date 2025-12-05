綠議員轟李四川稱「妳可能聽不懂」歧視女性　網轟：性平攻擊真好用

▲台北市副市長李四川。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

2026新北市長選舉備受關注，呼聲最高的台北市副市長李四川已表態，如果黨內有要初選，他會登記絕不排斥。民進黨新北市議員張維倩4日則批評，李四川對節目女主持人稱「這個妳可能聽不懂」的行為，「性平學分」可能要補修一下。未料，網友洗版批評，「民進黨的跟人家講什麼性平笑死人」、「性平攻擊別人真是好用」、「這樣就歧視這帽子扣太大了吧」、「想攻擊想瘋了」、「看了好幾次不懂為什麼跟歧視女性有掛勾欸」。

民進黨新北市議員張維倩4日於Threads發文批評，李四川上周才因為拿「穿著漂亮」形容蘇巧慧的年輕創意，遭到外界質疑歧視女性。結果在資深媒體人黃暐瀚和雪寶共同主持的網路節目上，再次展露對女性的歧視。

張維倩指出，女主持人雪寶詢問翡翠水庫的用水問題時，李四川只不過解釋非常簡單的雙北共用翡翠水庫，卻加了一句「可能雪寶妳會聽不懂」，先入為主認為年輕的女主持人聽不懂他說的話。當下女主持人雪寶只能尷尬地回應，「我知道、我知道」。

張維倩批評，新北的許多地區也用到翡翠水庫的水，是有哪一句你認為會艱澀到年輕女性主持人「聽不懂」，身為老藍男的李四川副市長，「性平學分」可能要去補修一下。

未料，大批網友洗版批評，「民進黨的跟人家講什麼性平笑死人」、「什麼時候形容女性穿著漂亮也是歧視女性了」、「性平攻擊別人真是好用」、「妳當律師可能輸過，但扭曲大賽應該第一名」、「這樣就歧視這帽子扣太大了吧」、「想攻擊想瘋了」、「看了好幾次不懂為什麼跟歧視女性有掛勾欸」、「看圖說故事喔」。

但也有網友力挺張維倩認為李四川言論不妥當，留言表示「老藍男真的經不起檢驗」、「自以為優越比別人聰明的老男人」、「骨子裡自大的人」。