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快訊／北海道進入緊急狀態！即起生效至3月19日　累計66確診全日本最嚴重

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記者詹雅婷／綜合報導

日本北海道新冠肺炎確診人數已來到66人，在疫情持續升溫之際，據NHK最新消息，日本北海道知事鈴木直道28日下午宣布，今（28日）起進入緊急狀態直到3月19日，呼籲當地居民周末盡量待在家中。

▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,日本。（圖／達志影像／美聯社）

▲北海道是日本出現最多確診病例的地方。（圖／路透）

鈴木直道28日下午5時30分召開記者會時表示，此一決策是為了應對越來越嚴重的疫情。他說，現階段正值「關鍵時刻」，有必要制定控制疫情擴散速度的對策，要盡早結束這場戰爭。

他稍早已發布「緊急事態宣言」，內容提到，北海道政府已在防堵疫情工作方面做了許多努力，但情況還是變得更加嚴重，為了防止疫情持續擴大，這個周末請不要外出，期盼大眾能夠理解。

截至28日為止，北海道新冠肺炎確診人數已來到66人，是日本出現最多確診病例的地方。

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