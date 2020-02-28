洪慈庸任立院機要顧問　他警告執政黨：不怕2022選舉再慘敗？

▲洪慈庸、游錫堃。（合成圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／綜合報導

前立委洪慈庸征戰2020立委連任落敗後，動向也備受外界關注。27日經立法院長游錫堃證實，洪慈庸接任立法院機要顧問。對此，自由作家洛杉基指出，洪慈庸學歷平庸，工作經驗只不過靠著民進黨禮讓，僥倖當選過一屆時代力量立委，如何就變成「最懂立法院議程」的機要顧問？更直言，執政黨不怕如此目無法紀、糟蹋人民血汗錢，「在2022年讓民進黨在地方選舉再慘敗一次？」

對於洪慈庸接任立法院長辦公室月薪約為12萬的「機要顧問」，各界多有看法。洛杉基27日在臉書提到自己有查了一下「洪酬庸的學歷」。他說，洪慈庸畢業於台中商專五專部及高雄第一科技大學行銷與流通管理系，學歷平庸，工作經驗只不過靠著民進黨禮讓，僥倖當選過一屆時代力量立委，如何就變成「最懂立法院議程」的機要顧問？

洛杉基認為，月薪12到14萬恐怕是許多國立大學研究所畢業的碩博士、工作四年後，都拿不到的高薪，她究竟何德何能？他批評，立法院長如此蠻幹，如何能教其他名牌大學畢業、憑實力考取高普考、工作四年後薪水還拿不到她一般的年輕人，感到甘心？

洛杉基說，執政黨擁有了絕對權力，讓國庫直通黨庫，「也不能這麼糟蹋老百姓的血汗錢！」為了給自己私人做個順水人情，無緣無故給高薪做酬庸，立法院從沒有這樣的職務存在，難道是因人設事，為了安撫一個人，不在乎破壞立法院的規矩？這如何能教奉公守法繳稅的百姓，感到心服口服？

文末，洛杉基也警告執政黨，不怕如此目無法紀、糟蹋人民血汗錢，而遭到人民唾棄，「在2022年讓民進黨在地方選舉再慘敗一次？」

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