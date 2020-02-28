洪慈庸獲聘立法院顧問「月薪12萬」　游錫堃：機要缺不算酬庸

記者林銘翰／台北報導

無黨籍立委洪慈庸征戰2020立委連任失利，下一步動向備受關注。立法院長游錫堃27日晚間表示，自己選擇了年輕、女性、優秀、當過立委、具基層服務經驗、來自中部的洪慈庸擔任院長辦公室的「機要顧問」，一個月的薪水大約12萬元左右。游錫堃28日受訪時強調，「機要缺不算酬庸，又不是請她去當國營事業負責人」。

今年是二二八事件的73週年，二二八事件紀念基金會28日上午於台北市二二八紀念公園舉辦「228事件73週年中樞紀念儀式」，與會者包括游錫堃、總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、行政院副院長陳其邁、內政部長徐國勇、台北市長柯文哲等人，並將由二二八事件紀念基金會董事長薛化元公布「二二八事件轉型正義報告」。

▲立法院長游錫堃出席二二八中樞紀念儀式。（圖／記者林敬旻攝）

針對洪慈庸獲聘立法院長機要秘書一職，游錫堃受訪時表示，謝謝各界關心，大家都知道這就是依法聘任，「本來法律規定就是有那個位子，薪水也不是我加的」，因為有職缺所以自己必須找一個與他專長互補的人。

游錫堃說明，自己因為年紀比較大，所以要找一位比較年輕的人選，自己是男性所以要找女性，也因為自己被分配在立法院外交及國防委員會，所以要找一個對國防比較專注的人，「雖然有很多優秀的人，但是我最後選擇慈庸」。游錫堃說，洪慈庸是一個孩子的母親，不僅年輕還有專業，更有基層服務民眾、四年立委的經驗，因此對議事規則非常了解，「我覺得她非常優秀所以選擇了她」。

游錫堃表示，縱使有很多資深立委也是十分優秀的人選，他也都曾經考慮過，但因為這個職缺屬於公務，年過65歲就不適合擔任，有些未滿65歲的人則是現任立委，所以都不可能考慮。另一方面，主要是考量自己長期在北部經營，因此希望選一個不是北部的、已經結婚的年輕人，也都是自己考慮最主要的因素。

▲洪慈庸、游錫堃。（合成圖／ETtoday資料照）



游錫堃說，由於自己是現任立法院長，過去也分別在新北市、宜蘭縣選舉過，「有些選民會來找我，所以要有基層服務選民的經驗，對待選民要接地氣」，所以希望借重洪慈庸的立委經驗補自己的不足，也因為是一個孩子的母親，思考上會很不一樣，可以彌補自己很多的不足，「所以她在各方面都跟我很互補」。

游錫堃強調，機要缺不算酬庸，「又不是請她去當國營事業負責人」，自己過去在擔任行政院長時有900多位員工主管，他也沒有帶任何人進來立法院，「法律規定給我三個機要缺，我當然要用跟我很互補、能幫上我忙的人，我的考慮就是這樣」。

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