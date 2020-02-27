影／游錫堃證實邀洪慈庸任立院機要顧問　「月薪大約12萬」

記者林銘翰／台北報導

無黨籍立委洪慈庸征戰2020立委連任失利，下一步動向備受關注，外傳立法院長游錫堃已任命洪慈庸為立法院顧問，比照13職等至14職等公務員，薪水約14萬至15萬元，洪慈庸對此也已經表達意願。游錫堃27日晚間證實，自己已經找到一位熟悉國會議事的「機要」，一個月的薪水大約12萬元左右。

▲前立委洪慈庸。（圖／記者屠惠剛攝）



依照《立法院組織法》第23條規定，立法院設置顧問1人至2人，職務列簡任第13職等至第14職等，掌理議事、法規之諮詢、撰擬及審核事項。游錫堃晚間表示，自己已經找到一位熟悉國會議事的機要，「謝謝慈庸願意幫我忙」。

游錫堃指出，立法院三長有五個機要缺，除副院長、秘書長各一外，院長室可以有三個「機要」。他表示，為了加強與朝野委員及基層民眾的溝通，因此選擇了年輕、女性、優秀、當過立委、具基層服務經騐、來自中部的洪慈庸擔任院長辦公室的「機要顧問」，一個月的薪水大約12萬元左右。

游錫堃說，26日下午他與洪慈庸有一個愉快談話，聘用程序也已經在進行中，相信未來立法院有與他專長互補的洪慈庸，自己這個「新手院長」一定會更加順利。

洪慈庸2016年代表時代力量角逐台中市第三選區（后里、神岡、大雅、潭子）立委，最後共獲得93451票，以53.87%的得票率擊敗國民黨老將楊瓊瓔。不過洪慈庸在2019年8月宣布退出時代力量，以無黨籍身份競逐2020年立委連任，最終以969票的微幅差距落後給時任台中市副市長的楊瓊瓔，楊瓊瓔也順利重返立法院。

其他人也看了這些...



►大甲媽祖遶境「延期」！鎮瀾宮：全力支持政府防疫

►白沙屯拱天宮：進香暫緩、延期 「若造成防疫破口實非媽祖所樂見」

►蔡英文感謝大甲媽祖遶境延期：為眾生、台灣好就是慈悲



更多熱門新聞...

►已跟媽祖上香稟告延期...顏清標讚陳時中「防疫專家」：我不是遶境專家

►「體恤民情，疼惜市長」桃園龍德宮8天7夜遶境 改坐車縮短為6天

►大甲媽遶境延期！ 顏寬恒談內幕：顏清標請益陳時中因故被取消

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！