福建攝影大賽一等獎疑是「AI生成」　建築物清晰文字卻「模糊難辨」

▲福建攝影比賽一等獎疑為AI生成。（圖／翻攝環球網，下同）

記者魏有德／綜合報導

福建旅遊發展集團主辦的攝影比賽近日揭曉入圍獲獎名單，然而，一等獎的其中一幅作品被眼尖的網友質疑是用AI生成，引起外界對評審機制與參賽規範的討論與關注。相關單位證實，已在公示期間接到民眾提出質疑，正進行評估討論，尚未對作品性質作出定論。

《環球網》報導，近日，有網友發帖質疑福建省旅遊發展集團主辦的「清新福建·遇見旅發」攝影大賽一等獎作品《湖秋霧影》系由AI生成，引發廣泛關注。

比賽徵件時間為8月15日至10月15日，公告中明訂投稿作品須為原創實拍影像，禁止合成、換天及AI生成，並要求填寫實際拍攝地點，以確保作品真實性。根據福建省旅遊發展集團官方微信18日公佈的得獎名單，該賽事共評選出188件作品，其中，一等獎5名、二等獎10名、三等獎20名。

一幅署名為周姓作者的《湖秋霧影》拿下一等獎，獲得1000元人民幣獎金及一張價值199元的「清新福建」文旅惠民卡。然而，卻遭到部分民眾提出質疑，認為是由AI生成的圖片，並非實際拍攝而成。

一名福建省攝影家協會的專業攝影人士指出，該作品放大後可見建築邊緣曲直失真，多扇窗戶輪廓歪斜變形，畫面中雖有六個看似清晰的文字，放大後卻無法辨識內容，判斷為AI生成影像的常見特徵。

另有AIGC專業人士分析稱，作品中樹葉紋理與顏色過渡過於均勻，缺乏真實攝影中因光線與視角造成的細節差異，整體呈現「過度平滑」的質感。

對此，福建省旅遊發展集團工作人員回應，主辦單位已在公示期間收到關於《湖秋霧影》為AI作品的質疑，目前正進行綜合評定與討論，暫時無法確認作品是否為AI製作，後續將依照大賽公告條款處理並對外公示。