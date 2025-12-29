　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

福建攝影大賽一等獎疑是「AI生成」　建築物清晰文字卻「模糊難辨」

▲福建攝影比賽一等獎疑為AI生成。（圖／翻攝環球網）

▲福建攝影比賽一等獎疑為AI生成。（圖／翻攝環球網，下同）

記者魏有德／綜合報導

福建旅遊發展集團主辦的攝影比賽近日揭曉入圍獲獎名單，然而，一等獎的其中一幅作品被眼尖的網友質疑是用AI生成，引起外界對評審機制與參賽規範的討論與關注。相關單位證實，已在公示期間接到民眾提出質疑，正進行評估討論，尚未對作品性質作出定論。

《環球網》報導，近日，有網友發帖質疑福建省旅遊發展集團主辦的「清新福建·遇見旅發」攝影大賽一等獎作品《湖秋霧影》系由AI生成，引發廣泛關注。

▲福建攝影比賽一等獎疑為AI生成。（圖／翻攝環球網）

比賽徵件時間為8月15日至10月15日，公告中明訂投稿作品須為原創實拍影像，禁止合成、換天及AI生成，並要求填寫實際拍攝地點，以確保作品真實性。根據福建省旅遊發展集團官方微信18日公佈的得獎名單，該賽事共評選出188件作品，其中，一等獎5名、二等獎10名、三等獎20名。

一幅署名為周姓作者的《湖秋霧影》拿下一等獎，獲得1000元人民幣獎金及一張價值199元的「清新福建」文旅惠民卡。然而，卻遭到部分民眾提出質疑，認為是由AI生成的圖片，並非實際拍攝而成。

一名福建省攝影家協會的專業攝影人士指出，該作品放大後可見建築邊緣曲直失真，多扇窗戶輪廓歪斜變形，畫面中雖有六個看似清晰的文字，放大後卻無法辨識內容，判斷為AI生成影像的常見特徵。

另有AIGC專業人士分析稱，作品中樹葉紋理與顏色過渡過於均勻，缺乏真實攝影中因光線與視角造成的細節差異，整體呈現「過度平滑」的質感。

對此，福建省旅遊發展集團工作人員回應，主辦單位已在公示期間收到關於《湖秋霧影》為AI作品的質疑，目前正進行綜合評定與討論，暫時無法確認作品是否為AI製作，後續將依照大賽公告條款處理並對外公示。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照
「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

他分享「114則好康片」給好友被捕　內蒙古法院判決出爐慘了

陸男傳給好友「114部色情影片」遭判刑　法院：傳播數量大超標

近千陸配元旦遭除籍？陸委會澄清：沒找到人不會註銷

陸「職業騙薪人」專騙底薪　老闆苦喊：錄取25人有24名騙子

李在明1月4日訪中　三國領袖峰會告吹...主動出擊或中日兩頭跑

陸海警「扼喉」海報　威脅攔截「長榮火箭炮貨輪」

36g金手鐲一夜「跌超6700元」　 陸店員嚇傻：第一次見此跌幅

王毅總結2025美中關係：歷經震盪起伏，總體動態穩定

中國國企充斥裙帶關係　多地整治「近親繁殖」

解放軍圍台軍演　王毅：對台獨挑釁有力反制

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

他分享「114則好康片」給好友被捕　內蒙古法院判決出爐慘了

陸男傳給好友「114部色情影片」遭判刑　法院：傳播數量大超標

近千陸配元旦遭除籍？陸委會澄清：沒找到人不會註銷

陸「職業騙薪人」專騙底薪　老闆苦喊：錄取25人有24名騙子

李在明1月4日訪中　三國領袖峰會告吹...主動出擊或中日兩頭跑

陸海警「扼喉」海報　威脅攔截「長榮火箭炮貨輪」

36g金手鐲一夜「跌超6700元」　 陸店員嚇傻：第一次見此跌幅

王毅總結2025美中關係：歷經震盪起伏，總體動態穩定

中國國企充斥裙帶關係　多地整治「近親繁殖」

解放軍圍台軍演　王毅：對台獨挑釁有力反制

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

張捷被客人投訴逼道歉　夏如芝心疼發聲：大家都是出來工作的

陳庭妮公開素顏照沒在怕！　傳授熬夜急救「霜膜法」超管用

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

最速馬年賀卡60秒、5步驟完整教學　9種風格任選就靠Gemini

高雄港預計明年下半年提供LNG加注　甲醇部分中油沒意願待民間投資

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

國泰金投資長程淑芬轉資深顧問　後天生效

關稅神話崩解　川普政權與庶民經濟的全面失速

60歲王月暈倒緊急開顱　將再動刀寫遺願:國修務必來接我

大陸熱門新聞

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

共軍無人機「俯瞰台北101」！　央視釋出畫面

解放軍同框中央山脈「這麼近那麼美」戰機飛行員與台灣自拍畫面曝

共軍又秀影片　戰機飛進台灣領空

解放軍東部戰區公佈「遠火打擊」實彈射擊影片：取得預期效果

陸海警再發海報　威脅攔截長榮貨輪

快訊／軍演第二天　共軍在台灣南北兩端檢驗「一體封控能力」

福建海警「摘炮衣」！　陸官媒：處於臨戰狀態

19歲直播主揭內幕：下播要找大哥「做作業」

圍台軍演細節披露！7點半宣布行動　戰機凌晨就已起飛

共軍軍演範圍曝光！　劍指101「隨時到台北」

黃牛不玩了！泡泡瑪特「5折甩賣」

軍演針對誰？　陸國防部發言人4度提「外部勢力」

解放軍貼AI影片　暗示攻台是無人化作戰

更多熱門

相關新聞

爆曹興誠與小三合照　謝寒冰挨告不起訴

爆曹興誠與小三合照　謝寒冰挨告不起訴

媒體人謝寒冰2月間公布聯電創辦人曹興誠一系列露骨照，爆料曹興誠曾在2015年外遇中國籍小三，曹興誠一開始聲稱是AI合成照，之後改口這些隱私照是中共非法取得，意圖阻礙大罷免，控告謝寒冰涉嫌違反《選罷法》、《個資法》、不實性影像等罪。台北地檢署29日以影像鑑定幾乎沒深偽情形等理由，處分不起訴謝寒冰。

中國擬立法管理AI生成內容　不得危害國安

中國擬立法管理AI生成內容　不得危害國安

民進黨2025回顧大玩動漫風　AI譜寫台灣熱血之歌

民進黨2025回顧大玩動漫風　AI譜寫台灣熱血之歌

台灣7.0強震連杭州都在搖 民眾驚覺「吊燈」怎麼莫名其妙晃

台灣7.0強震連杭州都在搖 民眾驚覺「吊燈」怎麼莫名其妙晃

陸機器人測試突踹工程師 一腳踢中「小弟弟」後一起彎腰跪地

陸機器人測試突踹工程師 一腳踢中「小弟弟」後一起彎腰跪地

關鍵字：

福建攝影比賽AI生成比賽旅遊發展作品AI

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平乾兒子是誰？

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面