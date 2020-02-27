獲聘立法院「機要顧問」　洪慈庸：不忘初衷繼續為台灣付出

▲前立委洪慈庸。（圖／記者徐斌慎攝）



記者林銘翰／台北報導

無黨籍立委洪慈庸征戰2020立委連任失利，下一步動向備受關注。立法院長游錫堃27日表示，自己已經選擇了年輕、女性、優秀、當過立委、具基層服務經騐、來自中部的洪慈庸擔任院長辦公室的「機要顧問」，一個月的薪水大約12萬元左右。對此洪慈庸回應，未來將不忘初衷，繼續為台灣付出。

依照《立法院組織法》第23條規定，立法院設置顧問1人至2人，職務列簡任第13職等至第14職等，掌理議事、法規之諮詢、撰擬及審核事項。游錫堃27日表示，自己已經找到一位熟悉國會議事的機要，「謝謝慈庸願意幫我忙」。

洪慈庸晚間表示，她要感謝游錫堃的邀請，經過一段時間的討論與準備，自己預計將從3月9日開始，擔任立法院長機要顧問，盡力協助游錫堃，未來將以不一樣的身份回到立法院，繼續為這片土地努力。

洪慈庸說，走過台灣歷經改革的這幾年，她明白體制內的變革有多不容易，雖然選舉結果讓許多朋友失望了，自己依舊與團隊展開籌備預計三月成立的地方服務處，也思索自己所關心的議題、建設，將如何盡一己之力，繼續推動。

洪慈庸說，從過往推動的地方建設，到在中央關心過的種種議題，「我們的關懷不止於任期結束那一天，對台灣的關心，也不隨身處的位置而改變」。

洪慈庸強調，重回立院自己將有不一樣的身份，期待未來的日子，都能與台灣攜手前進，秉持著「所有努力，都為未來」一樣的信念。

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