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卓冠廷26日攜妻北上見游錫堃　洪慈庸今獲聘立法院顧問

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▲▼時代力量洪慈庸決策會議後受訪發表聲明。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前立委洪慈庸。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

無黨籍立委洪慈庸征戰2020立委連任失利，下一步動向備受關注，外傳立法院長游錫堃已任命洪慈庸為立法院顧問，比照13職等至14職等公務員，薪水約14萬至15萬元，洪慈庸對此也已經表達意願。有國會助理透露，此一人事安排正在簽辦手續中，近日內就會定案。

洪慈庸2016年代表時代力量角逐台中市第三選區（后里、神岡、大雅、潭子）立委，最後共獲得93451票，以53.87%的得票率擊敗國民黨老將楊瓊瓔。不過洪慈庸在2019年8月宣布退出時代力量，以無黨籍身份競逐2020年立委連任，最終以969票的微幅差距落後給時任台中市副市長的楊瓊瓔，楊瓊瓔也順利重返立法院。

據了解，洪慈庸夫婿、前台中市新聞局長卓冠廷26日已陪同洪慈庸北上，赴立法院與游錫堃進行見面會談，游錫堃認為洪慈庸經驗豐富，可協助院長出席相關活動，決定任命洪慈庸為立法院顧問，預計3月9日正式上任。

▲郭台銘一席話引起洪慈庸不滿，楊瓊瓔則是幫郭澄清。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲卓冠廷陪同洪慈庸拜票。（圖／記者鄧木卿翻攝）

依照《立法院組織法》第23條規定，立法院設置顧問1人至2人，職務列簡任第13職等至第14職等，掌理議事、法規之諮詢、撰擬及審核事項。

知情人士表示，立法院過去在前院長王金平主政時期，多任命任期屆滿或已退休的立委擔任立法院顧問，不過在2016年由前立法院長蘇嘉全接掌國會後，大多改為任命未能連任或落選之立委，接連任命了前民進黨立委蔡煌瑯、高建智、李俊毅以及前立法院副秘書長王全忠等人擔任。

此外，由於卓冠廷不僅為交通部長林佳龍擔任台中市長期間的左右手，也與民進黨正國會派系互動密切，而現在擔任立法院長的游錫堃是正國會精神領袖，此人事安排也被視為與正國會派系布局有關。

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