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月薪12萬！洪慈庸任立院「機要顧問」　林為洲：顏色對了，選輸還有更好位子

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▲▼連任失利的立委洪慈庸，進行謝票行程。（圖／競總提供）

▲洪慈庸重返立院，轉任立院機要顧問。（圖／競總提供）

記者陳致平／台北報導

前立委洪慈庸征戰2020立委連任失利，動向備受關注，今日下午傳出洪要重返立法院，轉任立院有給職顧問，薪水比照13職等至14職等公務員，月薪高達14萬至15萬元。對此，國民黨立院黨團總召林為洲指出，再一次驗證民進黨，就是「顏色對了，選輸還有更好的位子」，國民黨青年團總團長田方倫也直言「她不是洪慈庸，是洪酬庸」。

洪慈庸去年8月退出時代力量，以無黨籍身分參選台中市立委第3選區，敗給對手國民黨立委楊瓊瓔，晚間立法院長游錫堃在臉書上證實，自己已經找到一位熟悉國會議事的「機要」，謝謝慈庸願意幫忙，聘用程序已在進行中。

▲▼國民黨團議事運作研習營 曾銘宗 林為洲 蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立院黨團總召林為洲。（圖／記者屠惠剛攝）

據聯合報報導，林為洲對洪慈庸重返立院的消息感到很傻眼，因為洪僅擔任一屆立委，不論是資歷和經驗都不足，也不具備法政薪水，竟然拿到跟立委差不多的薪水，驗證民進黨就是「顏色對了，選輸還有更好的位子。」

依照「立法院組織法」第23條規定，立法院設置顧問1人至2人，負責議事規則的諮詢、草擬等職責，此外還要協助法規的撰擬、審核事項，一個月的薪水大約12萬元，與現行公務人員13職等薪水相同。

面對外界質疑的聲浪，游錫堃指出，為了加強與朝野委員及基層民眾的溝通，選擇的條件有「年輕、女性、優秀」、並要當過立委、具有基層服務經驗。他期待未來和洪慈庸「專長互補」，能在立院更加順利。

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