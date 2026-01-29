川普點名南韓！　美財長：國會批准前「貿易協議不存在」

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於28日接受採訪時直言，在南韓立法機構（國會）正式批准之前，美韓之間的貿易協議根本不存在。此番言論正值總統川普（Donald Trump）威脅將對南韓加徵對等關稅至25%之際，美方立場顯得格外強硬。

貝森特強硬表態：國會未過協議就不算數

財政部長貝森特28日接受財經頻道CNBC節目主持人艾森（Sara Eisen）訪問，對於已完成協商並公布內容的國家，美方現在的做法釋出了什麼訊息？貝森特直言，「簽署經貿協議，但韓國國會至今未通過，除非國會核准，否則就沒有協議。」

當艾森追問「國會未通過前，南韓是否將面臨25%的關稅」時，貝森特並未正面回應，僅語帶玄機地強調，「這有助於繼續推進各項事務。」此舉被視為美方正透過關稅威脅，迫使首爾當局加速立法進度。

川普突襲調升關稅 談判露一線曙光？

為了化解僵局，南韓產業通商資源部長金正寬正準備前往美國，與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）進行緊急會晤。在此之前，川普於26日無預警宣布，計畫將針對南韓的對等關稅，以及汽車、木材、藥品等進口稅率，從現行的15%提高至談判前的25%，主因正是首爾在立法程序上的延誤。

不過，川普在隔日面對記者時語氣稍有放軟，表示政府會與南韓「談出一個結果」，這番話也讓市場燃起一絲談判斡旋的希望。

回顧美韓貿易協議 3500億美元投資換降稅



這份美韓貿易協議最初於去年7月底達成，並於數月後定案。根據雙方當時談妥的條款，首爾當局承諾在美國投資高達 3500億美元，並提供多項相關保證；作為對等的回報，華盛頓則同意將南韓的對等關稅稅率從25%調降至15%。