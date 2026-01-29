詐團用AI行騙！ChatGPT生腳本Deepfake冒充日本警察　中檢起訴4人

▲中檢偵破台日馬跨國高科技詐欺集團，起訴4人。（圖／資料照）

記者許權毅、劉人豪／台中報導

詐騙集團楊姓主嫌等4人，運用ChatGPT生成詐欺腳本及AI Deepfake技術，冒充日本警察身分進行詐騙，犯罪所得共計日幣1865萬3667元（折合約385萬餘元），台中地檢署業經偵查終結，4人涉嫌違反詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法等案件，依法提起公訴。

台中地檢署指出，楊姓主嫌2025年5月間發起詐欺犯罪組織，將詐欺機房設置於馬來西亞吉隆坡市，陸續招募3人，並吸收4名日本籍及1名馬來西亞籍共犯加入。楊姓主嫌擔任現場負責人，負責指揮機房運作，並統籌財務管理及人員生活起居事宜。

台中地檢署表示，詐欺集團分工明確，並利用人工智慧相關技術強化詐欺話術與視訊偽裝手段。被告等人分別負責詐欺內容製作、技術操作及語言溝通協調，透過科技方式假冒外國執法人員身分進行視訊聯繫，以增加被害人信任，進而誘使被害人陷於錯誤而交付款項。

集團成員以網路電話隨機撥打日本民眾，佯稱被害人手機欠費需接受檢警調查。當被害人要求視訊查證時，利用AI變臉技術假冒日警進行視訊，致被害人陷於錯誤，將款項匯入指定金融帳戶。詐得款項隨即透過轉帳水房轉換為虛擬貨幣泰達幣（USDT），轉入電子錢包地址中，以層層掩飾、隱匿犯罪所得流向。本案犯罪所得共計日幣1865萬3667元（折合約385萬餘元）。

台中地檢署說明，本案初期即由馬來西亞皇家警察迅速查獲詐欺機房並逮捕涉案嫌犯，隨即透過國際執法合作機制通報，指派專責員警前往日本取得被害人筆錄，並赴馬來西亞針對扣案電子設備進行數位採證，以鞏固並保全關鍵證據。透過台、日、馬三國間緊密情資交換與執法合作，成功瓦解該利用高科技手段之跨境詐欺集團。

被告4人正值青壯，竟不思正途，利用人工智慧技術迅速發展之際，組建跨國詐欺集團，運用ChatGPT生成詐欺腳本及AI Deepfake技術冒充日本警察身分，刻意將「人、地、金流」分離，更大幅提高跨境偵查難度，且犯後迄今均未賠償被害人損失，犯行實屬重大，爰建請法院予以從重量刑，以昭炯戒。