國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女子看新聞「莫名被賜死」嚇傻：我明明活著！

以色列女子錫安透過社群平台發文澄清「我還活著」，影片中可見她坐在家中表示震驚。（圖／翻攝自IG，nnnnoya）

▲以色列女子錫安透過社群平台發文澄清「我還活著」，影片中可見她坐在家中表示震驚。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

以色列一名女子近日驚訝發現，自己竟被電視新聞錯誤列為在伊朗抗議中喪生的猶太裔死者，讓她在家中看新聞時一度傻眼，形容這種突如其來的誤報「就像是被公開處決」。

根據外媒報導，該名女子名為錫安（Noya Zion），日前在家中觀看以色列第12頻道新聞時，赫然發現自己的照片被標示為「死於伊朗抗議事件的猶太裔人士之一」，新聞內容甚至將她誤認為另一名名為賈瓦赫里安（Sanaz Javaherian）的示威者，指稱她在抗議中被捕並遭伊朗安全部隊毆打致死。

錫安家人也在社群上幽默回應此誤報事件，譏諷媒體「殺錯人」。（圖／翻攝自X，@HotSpotHotSpot）

▲錫安家人也在社群上幽默回應此誤報事件，譏諷媒體「殺錯人」。

對此，錫安迅速在社群平台上傳影片反駁並表示：「我從沒想過這種事會發生在我身上。我現在就坐在家裡，半小時後還要去健身。我這輩子從沒去過伊朗。」

她表示，對這樣的錯誤報導感到極度震驚與荒謬，也擔心個人隱私遭濫用。她的父親則以幽默方式回應此事，表示女兒可能長得像以色列影集《德黑蘭》女主角Niv Sultan，並在社群上發文：「我們的Noya上週根本沒去德黑蘭……這頻道簡直一群傻子。」

事件迅速引發網友熱議，在X（原Twitter）等社群平台上，有人直指這是「以色列宣傳機器的笑話」，更有網友諷刺地說：「以色列的宣傳做得這麼徹底，連自己人都能在電視上被殺一次。」雖然該新聞台尚未針對錯誤報導發出公開聲明，但此事已被外界視為媒體核查失當與散播假訊息的警訊。

伊朗近日再度爆發大規模騷亂，起因是商人與民眾對伊朗里亞爾貶值的不滿。在國外勢力煽動下，原本的和平示威演變為暴力衝突，造成包括女性與孩童在內的大量平民及安全人員死傷。根據伊朗相關單位統計，此次衝突已導致3,117人死亡，其中包括2,427名平民與軍警。官方也指出，美國與以色列情報機構涉嫌提供資金、訓練與媒體資源，協助抗爭者進行破壞與暴力行動。

以色列第12頻道新聞畫面誤將錫安標示為死於伊朗抗議的猶太裔女子，引發爭議。（圖／翻攝自IG，nnnnoya）

▲以色列第12頻道新聞畫面誤將錫安標示為死於伊朗抗議的猶太裔女子，引發爭議。

20歲年輕人北捷沒讓優先席　68歲男揮拳揍臉怒喊：台灣教育失敗

