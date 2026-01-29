川普撤回關稅威脅！　盧比歐：與丹麥、格陵蘭啟動北極安全協商

▲ 盧比歐宣布與丹麥、格陵蘭就北極安全展開技術性對話。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國務卿盧比歐28日表示，華府已和丹麥與格陵蘭啟動技術性對話，三方將針對北極地區安全議題建立正式協商機制。這項工作小組源於本月稍早副總統范斯與盧比歐在華府會晤丹麥、格陵蘭外長後的共識，以化解總統川普欲奪取格陵蘭主權引發的外交風波。

根據《美聯社》，盧比歐在參議院外交關係委員會作證時說明，「這項工作從今天開始，將成為常態過程」，各方將避免讓每次會談成為媒體焦點，以便保留更大談判彈性，達成正面結果。丹麥外交部則回應，28日會談聚焦於「在尊重格陵蘭主權紅線前提下，處理美方對北極安全的疑慮。」

此前川普多次以對抗俄羅斯與中國威脅為由，公開宣稱要併吞格陵蘭，引發丹麥強烈反彈，本月稍早更一度揚言對丹麥等8個歐洲國家課徵關稅，後來在北約秘書長協助下達成協議框架才撤回威脅。在瑞士達沃斯的世界經濟論壇上，川普也表態不會動用軍事手段取得格陵蘭。

華爾街因憂心川普的格陵蘭野心可能引發貿易戰並撼動北約，出現數月來最大跌幅之際，川普放棄關稅威脅、緩和措辭。盧比歐28日似乎也急於淡化美歐裂痕，「還有些工作要做，但我認為我們會達成好結果，相信歐洲同僚很快也會向大家傳達相同的訊息。」