社會 社會焦點 保障人權

快訊／藝識流虐死護法療育師　艾菲坦導師和網紅牙醫4人遭起訴

▲▼藝識流創辦人王禹婕與大護法吳宗儒。（圖／翻攝臉書）

▲藝識流創辦人王禹婕與大護法吳宗儒涉傷害致死遭起訴。（圖／翻攝臉書）

記者劉昌松／台北報導

自稱「艾菲坦導師」的女子王禹婕創辦「藝識流國際身心靈療育學院」，不滿旗下四大護法中位階最低的林姓男子，擅自用藝識流名義預約中秋月餅試吃，王禹婕竟找網紅牙醫吳宗儒、弟弟王邵承、與療癒顧問林承毅以棍棒虐打林男，林男受虐3天陷入昏迷送醫不治，王禹婕等人還辯稱林男正在靈修突破自我，台北地檢署29日依傷害致死等罪起訴王女等4人。

檢警調查，林姓男子5年前接觸藝識流後，專心靈修，剛開始靠著信用貸款支付每年20萬元的會費，換取在會所居住以及團體中地位，擠身成為王禹婕身邊四大護法之一，位階比他高的有被受王禹婕信任的牙醫執行長吳宗儒、弟弟營運長王劭丞，以及療育顧問林承毅，後來林男財力盡失，吳宗儒認為林男欠款達1千萬元，要求林男淨化自己。

▲▼ 藝識流王禹婕 。（圖／記者劉昌松攝）

▲王禹婕將移送台北地院決定是否繼續收押 。（圖／記者劉昌松攝）

本案死者林男與林承毅是四大護法中位階最低的，只能在會所1樓活動，未經允許，不能上樓，連吃飯、上廁所時間都要聽從王禹婕安排，平常只要不服從命令，就要以互毆、五體投地「拜懺」等方式，進行脈輪淨化、消業力。

2025年9月26日下午，1間台中的月餅店突然送來1合糕餅，王禹婕因此得知林男以藝識流要訂購50盒的名義，要求月餅店提供試吃，王禹婕等人因此心生不滿，多次指示其他三名護法以徒手或棍棒毆打林男。

9月29日，其他會員吃著捐款換來的加蛋的素飄香泡麵，林男看了也想吃但被拒絕，當天下午不支倒地抽搐，最後陷入昏迷，王禹婕等人竟拍下影片，佯稱林男正在突破自我，等到晚上才報警叫救護車把人送醫，但林男仍因橫紋肌溶解症及相關併發症死亡。

王禹婕等人到案後堅決否認犯行，辯稱死者是在幫世界消災，化解俄羅斯的業力，如果能衝破最後關頭，死者自身就能獲得完全的淨化，吳宗儒還抱怨警方到場時，把他們隔離在外，還不讓他們陪同死者就醫，害死者無法接受他們的祝禱才往生，檢察官陸續將王渝婕等4人聲押禁見獲准，並於2026年1月29日提起公訴，將由台北地院國民法官庭審理。

01/27 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【畫面太萌啦～】阿勇學姐教珠珠學妹如何熱情打招呼！

藝識流靈修身心靈會所禮拜拜參傷害致死殺人凌虐

