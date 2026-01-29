　
國際

美軍艦「增至10艘」重演逮捕馬杜洛？　川普警告伊朗：時間不多了

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

隨著一支航空母艦打擊群近日抵達中東，美國在該地區部署的軍艦總數已增至10艘。美國官員指出，若總統川普決定對伊朗採取軍事行動，華府目前已具備可動用相當規模火力的部署條件。

美軍伊朗兵力配置與逮捕馬杜洛前夕相當

官員表示，目前美軍在中東的海軍兵力配置，與今年稍早美軍在加勒比海、針對委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）展開震撼國際的逮捕行動前夕，所部署的規模大致相當。

部署軍艦量已來到10艘

根據美方說法，現階段駐中東的10艘軍艦中，包括「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航空母艦打擊群，該編隊配備3艘驅逐艦，並搭載F-35C匿蹤戰機。此外，區域內另有6艘美國軍艦執行任務，分別為3艘驅逐艦與3艘濱海戰鬥艦（Littoral Combat Ship）。

川普警告伊朗盡快達成協議

川普今天在自家社群平台「Truth Social」發文指出，「一支龐大的艦隊正朝伊朗前進。」他形容，這支部隊「如同對付委內瑞拉一樣」，已做好充分準備、態度堅定，並具備在必要時「以速度與暴力迅速完成使命」的能力。

川普同時警告「時間所剩無幾」，並公開呼籲德黑蘭當局「達成協議！」

伊朗：準備好對話

對此，伊朗駐聯合國代表團隨後在社群平台X發文回應，表示伊朗「已準備好對話」，但也強調，若遭逼迫，「將不惜自衛，並做出前所未有的強硬回擊」。

美方指出，這支航空母艦及其隨行艦艇是在伊朗近期加強鎮壓國內抗議行動之際，奉命前往中東地區部署。

