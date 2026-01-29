微軟資本支出暴增！　盤後重挫6.5％

▲微軟。（圖／取自免費圖庫Pexels）



記者張靖榕／綜合報導

微軟公布最新財報指出，上一季資本支出創下歷史新高，儘管整體營收略優於華爾街預期，但市場原本期待龐大的AI投資能帶來更明確回報，結果未能完全滿足投資人期待，導致微軟股價在盤後交易重挫6.5％。

微軟營收僅略高於預期

微軟表示，2025會計年度第2季（10月至12月），Azure雲端業務營收年增39％，僅略高於市場預期的38.8％。公司長期因及早押注OpenAI，在AI競賽中占據先行優勢，M365 Copilot等多項產品皆仰賴其技術支撐。微軟目前持有OpenAI約27％股權，去年OpenAI重整資本結構，也一度推升微軟整體獲利。

AI對手競爭 OpenAI表現牽動微軟

不過，隨著Google推出Gemini模型，以及Anthropic發展Claude Cowork等自主代理技術，市場開始擔憂微軟在AI與核心軟體業務上面臨更激烈競爭。Gabelli Funds分析師牧野龍太指出，微軟股價表現高度受OpenAI進展影響，但這些變數目前並非完全可控。

記憶體晶片成本上升壓縮利潤

展望本季，微軟預估Azure營收成長率介於37％至38％，略高於市場預期，整體營收中值為812億美元，與分析師預估相當。財務長胡德表示，未來資本支出將略低於上一季，但記憶體晶片成本上升，長期恐壓縮雲端業務利潤。

年支出暴增

本季微軟資本支出達375億美元，年增近66％，其中約三分之二用於運算晶片，高於市場預期。第2季總營收年增17％至813億美元，同樣優於預估。雲端業務合約積壓訂單規模已倍增至6250億美元，超越甲骨文。

不過，微軟坦言，尚未履約合約中約45％來自OpenAI，凸顯高度依賴。雖然OpenAI承諾大規模採購Azure服務，但其亦可與其他雲端商合作，未來變數仍存。