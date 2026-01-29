外送員半路吞光3個潛艇堡　棄單裝沒事判刑3月得易科罰金9萬

▲外送員接單後竟半路將客人餐點全吃光，按棄單裝沒事，仍被警揪出。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

記者沈繼昌、葉品辰／桃園報導

桃園一名Uber Eats外送員在2023年某日晚餐尖峰時段取餐後，竟因飢餓難耐半途把客人訂購的潛艇堡套餐全部吃光，再按下棄單，導致店家發現餐點「消失」報警處理，警方循線揪出涉案曾姓男子；桃園地院審理後，認定曾男利用外送業務機會侵占財物，依業務侵占罪判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，並沒收犯罪所得或追徵其價額。

判決指出，37歲的曾男當時是Uber Eats外送員，2023年12月12日下午5時45分，他接單後前往桃園市中壢區SUBWAY元化店取餐，領取客人訂購的3份6吋潛艇堡、2份餅乾及3罐飲料，總價575元，不料在配送途中被麵包香味誘惑，忍不住飢餓，索性停車站在路邊將整份套餐吃完，隨後在App上按下棄單，「放棄」這筆外送訂單。

事後店家接獲另一名外送員詢問同一筆訂單才驚覺異狀，調閱監視器報警處理，警方循線鎖定曾男到案；法官審酌曾男坦承犯行，但未與店家和解或賠償，雖侵占金額不高，仍已侵害店家財產法益，依法屬於業務侵占罪，考量情節輕微依法酌減其刑，判處3個月徒刑、得易科罰金。