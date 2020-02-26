　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不斷更新／23歲「駐南韓美軍」爆首宗確診　南韓12人染疫病逝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎,武漢病毒,COVID-19,南韓疫情。（圖／路透社）

▲南韓新冠肺炎疫情擴散，26日累計確診已經突破1000例。（圖／路透）

記者吳美依、詹雅婷、張方瑀、陳宛貞／綜合報導

新冠肺炎疫情持續擴散，阿爾及利亞、克羅埃西亞、瑞士與奧地利都失守，出現確診病例。此外，歐洲疫情最為嚴重的義大利已累計323例確診，11名病患不治病逝。美國25日也宣布，新增4起從郵輪鑽石公主號上撤回的病例，全國確診數來到57。中東地區方面，巴林昨日新增6例，全國已有23人染疫，所有病患都最近都曾赴伊朗。

與此同時，國際奧委會（IOC）高級成員表示，如果新冠肺炎疫情在5月下旬尚未獲得控制，2020年東京奧運可能取消。美國疾病管制與預防中心（CDC）也憂心疫情擴散「無法避免」，呼籲公衛單位、學校與企業做好防疫準備。

【1018】

根據《韓聯社》最新消息，南韓政府宣布，有鑑於新冠肺炎疫情嚴峻，所有孩童托育中心直到3月8日以前暫時關閉。

【1008】

南韓軍方26日表示，一名駐韓美軍確診感染新冠肺炎，成為國內首起美軍病例。這名23歲美籍軍人駐紮在慶尚北道漆谷郡「卡洛爾軍營基地」（Camp Carroll），目前正在自我隔離。

【0957】

《韓聯社》26日上午最新消息指出，大邱新增1人死亡，成為全國第12起新冠肺炎死亡病例。逝者是一名73歲男性，成為大邱第3名死亡病患。

►快訊／大邱爆第3死！　南韓累計12死1146確診

【0912】

綜合英國《衛報》、BBC報導，拉丁美洲25日出現第一例疑似病例。巴西公衛當局通報，聖保羅（São Paulo）一名61歲男性接受新冠病毒篩檢呈現陽性反應，如果第二次檢驗仍呈現陽性，將成為拉丁美洲首宗確診。根據《環球報》報導，他近日從義大利返國，目前正在醫院接受治療。

【0909】

法國政府25日證實新增2起新冠肺炎確診，全國病例數來到14。其中一名病患是法籍男子，曾赴義大利倫巴底大區（Lombardy）旅遊，返國後確診；另一人是年輕的中國籍女性，曾赴中國旅遊。

【0901】

根據《韓聯社》報導，南韓境內再增加169例新冠肺炎（COVID-19）確診，全國累計1146例，11人死亡。

►快訊／南韓再增169例「全境1146人感染」！　累計11人死於新冠肺炎

各國確診狀況如下：

東北亞：2國

南韓：確診1146例、12死

日本：確診862例（郵輪691例，日本本土171例）、4死

歐洲：12國

義大利：確診323例、11死

瑞士：確診1例

奧地利：確診2例

克羅埃西亞：確診1例

西班牙：確診3例

英國：確診13例（其中4例為鑽石公主號撤回）

比利時：確診1例

德國：確診18例

瑞典：確診1例

芬蘭：確診1例

法國：確診14例、1死

俄羅斯：確診2例

東南亞：6國

新加坡：確診90例

越南：確診16例

馬來西亞：確診22例

泰國：確診37例

菲律賓：確診3例、1死

柬埔寨：確診1例

北美：2國

美國：確診57例（其中43例為鑽石公主號撤回、3撤僑者、14例美國本土個案）

加拿大：確診11例

大洋洲：1國

澳洲：確診22例（其中7例為鑽石公主號撤回）

南亞：3國

印度：確診3例

斯里蘭卡：確診1例

尼泊爾：確診1例

中東：9國

伊朗：確診95例、16死

阿富汗：確診1例

阿曼：確診2例

巴林：23例

科威特：8例

阿拉伯聯合大公國：確診13例

以色列：2例（都為鑽石公主號撤回者）

黎巴嫩：1例

伊拉克：1例

非洲：1國

埃及：確診1例

阿爾及利亞：確診1例

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 

 
ET快訊
首例強制安置！北市1名居家檢疫者「二度趴趴走」　罰5萬送集中
台裔工程師「開特斯拉自駕」車禍亡！報告出爐：撞擊前在玩手遊
「黑幫學霸」痛毆2知名男星！討債手法太凶殘　連角頭都嚇到投案
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普訪問前爆衝突！印度「公民法示威」延燒第2天已釀7死逾百傷

美國突破50例　白宮證實：請國會「撥款768億」對抗疫情

並肩打江山到反目　「安華、阿茲敏」33年師徒情決裂

南韓旅遊警示升級！美國CDC：民眾應避免「所有不必要的旅遊」

影／南韓政府：新天地教會「全體信徒」將接受新冠病毒篩檢

不斷更新／義大利增至322例10死　瑞士通報首宗確診

2孩失蹤竟再婚！她迷「末日邪教」恐嚇前夫別阻撓：有天使幫我收屍

女實習生被迫集體「赤裸窘等」體檢＋驗孕！印度市府爆醜聞

俄羅斯被控干預美國大選「兩邊下注」　同時幫助川普、桑德斯

美國準備「國內疫情大流行」應對措施　CDC：仍有可能發生社區傳播

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

直播抽到粉絲「暱稱狂DISS李秀滿」　希澈笑翻：這不是隱藏攝影機？

猥褻！高雄怪客深夜闖夾娃娃店　戴安全帽「下身狂撞18次」機台

謝和弦IG亂貼「大麻可治新冠肺炎」散布假訊息刑事局約談！下場曝光

首例美軍確診！23歲「駐南韓美軍」染新冠肺炎　2天前曾至大邱基地

文在寅赴大邱開會…確診患者接觸者也出席！　青瓦台多人一度隔離

染新冠肺炎康復　鑽石公主號2台人東京出院

不斷更新／23歲「駐南韓美軍」爆首宗確診　南韓12人染疫病逝

美國新冠肺炎確診達57例！疾管中心：疫情遲早擴散…會出現社區傳播

快訊／大邱爆第3死！73歲新天地教徒病逝　南韓累計1146確診12死

台裔工程師「開特斯拉自駕」撞車亡！美報告出爐：撞擊前用iPhone玩手遊

南美失守！巴西傳首例確診「曾前往義大利」　二採結果今出爐

美國開始瑞德西韋臨床試驗「黃金標準」　WHO：已知唯一具實際效果的藥物

快訊／南韓再增169例「全境1146人感染」！　累計11人死於新冠肺炎

英國零售巨頭退出中國　樂購賣光20%合資公司股份

被亂傳「同學女兒」爆疫情失控　高嘉瑜傻眼澄清：我有這麼老嗎？

蛋蛋的哀傷！角頭搶地盤開槍誤擊外送員下體　判刑7年

首例美軍確診！23歲「駐南韓美軍」染新冠肺炎　2天前曾至大邱基地

口罩售價暴增逾3倍　亞馬遜警告賣家：不能隨意哄抬售價...違者強制下架！

莊吉生首闖ATP500正賽　墨西哥網賽首輪不敵德國金童

「維和部隊將軍」又來了！單身婦要匯3萬換愛的禮物...保七警拉她回現實

網傳「口罩變好買」　他一查系統「見庫存量」驚呆：該怎麼辦？

朱學恆／紓困方案仍缺318億　疫情規模遠超預期

狂消毒也無效！　醫曝7病毒「酒精殺不死」：洗手才是第一位

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

國際熱門新聞

台灣列第三級警告　南韓網反應曝

國際奧委會：東京奧運會可能取消

日本政府防疫基本方針　網看完氣瘋

即／瑞士淪陷　通報首例新冠確診

韓最大教會牧師確診！隔離前做禮拜

WHO專家：世界都欠武漢人民一次

北京禁美企3M口罩出口　美擬撤回4大廠反制

快訊／南韓確診數增至1146人！

日本檢疫多重標準　準媽媽怨不公

美股再重挫近900點！美債殖利率創歷史新低

野豬海中衝出　釣魚男超狂反殺

即／伊朗衛生副部長　染新冠病毒

即／義大利增至322例　10人死亡

日本德島女下鑽石公主號5天確診

更多熱門

相關新聞

網亂傳疫情失控　高嘉瑜回應了！

網亂傳疫情失控　高嘉瑜回應了！

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，台灣前陣子陷入口罩搶購潮，使政府實施「實名制」買口罩政策，讓民眾搶口罩之亂有逐漸緩和趨勢。然而近日網路卻流傳，「高嘉瑜同學的女兒」出來爆料，台灣疫情已經失控等假消息。對此，立委高嘉瑜25日晚間澄清自己被造謠抹黑，直喊「我有這麼老嗎？」

英零售巨頭退出中國　樂購賣股份

英零售巨頭退出中國　樂購賣股份

23歲「駐南韓美軍」確診

23歲「駐南韓美軍」確診

首例強制安置！北市1名居家檢疫者「第二次趴趴走」被逮

首例強制安置！北市1名居家檢疫者「第二次趴趴走」被逮

陳泰銘：復工嚴峻產能利用率僅35%

陳泰銘：復工嚴峻產能利用率僅35%

關鍵字：

新冠肺炎新冠病毒武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

許光漢前女友IG還留著「超閃情侶合照」！粉絲湧入：為什麼不刪

歲媽咪載娃遭夾殺！烏日消防忍淚說話

離婚2天色誘脫褲　新竹女「剪掉風流前夫下體沖馬桶」

開Uber載到Makiyo、謝和弦！「私下真實一面被起底」

大S爆拋售2億豪宅救夫！汪小菲飯店「6月有重大宣告」

即／大甲媽祖遶境「舉行」

「你們終於來了」16歲就殺人　他冷靜認罪

名嘴爆陳時中原本下場　鄭弘儀驚

竹聯「黑幫學霸」　　8字宗旨崛起北台灣

午後變天雨區曝　一張圖秒懂228連假天氣！下周大降溫

開學日 屏東有家長過度恐慌不敢讓學生到校

台灣列第三級警告　南韓網反應曝

婚禮現場「台上打起來」主持人傻眼

國際奧委會：東京奧運會可能取消

姚元浩「秘戀王心恬」恩愛片全被拍…她認「備孕中」

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面