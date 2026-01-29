亞馬遜誤發裁員慰問信　「隔天大砍1.6萬人」生鮮實體店全關

▲亞馬遜裁員。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）證實，已在企業部門裁撤約1萬6000名員工，這是自去年10月以來的第二輪大規模裁員，累計裁員人數達3萬人，不排除未來仍有進一步調整。裁員消息曝光前，一封誤寄給部分員工的內部電郵率先引發恐慌，讓不少人提前意識到可能面臨失業風險。此外，伴隨這次裁員，亞馬遜也收縮實體零售布局，將仍在營運中的實體生鮮店面全數收攤。

誤發裁員信

綜合外電報導，部分亞馬遜員工於27日收到一封提及「組織架構調整」的郵件，內容還指出「已通知受到影響的同事」，但實際上不少收件人並未接獲正式裁員通知，信件隨後迅速被刪除。亞馬遜在隔日就正式對外證實，企業部門裁員1萬6000人。

企業本體裁員占比達10％

路透社先前已披露，亞馬遜計畫進行第二輪裁員，規模達數千人以上。隨著此次裁員完成，亞馬遜達成自去年10月以來削減3萬名員工的目標。亞馬遜全球員工總數約158萬人，多數任職於物流中心與倉庫，但本輪裁員主要集中在企業與技術部門，該部門員工約35萬人，兩波裁員占比接近1成，規模為亞馬遜成立30年來最大，甚至超過2022年底至2023年初裁撤2萬7000人的紀錄。

精簡組織

亞馬遜人力資源暨科技資深副總裁葛雷提（Beth Galetti）在官方部落格發文表示，此次裁員旨在「減少管理層級、強化責任歸屬、精簡內部流程」，以提升組織效率。她也坦言，部分團隊仍將視情況調整，但強調公司並未計畫定期、頻繁地進行大規模裁員。

疫情期間網購需求暴增，亞馬遜曾大舉擴編人力。隨著成長放緩，公司自2022年起多次瘦身，2022年至2023年裁員逾2萬7000人，2024年亦在多個部門進行小規模裁撤。去年10月，亞馬遜以轉向人工智慧與企業文化調整為由，裁撤1萬4000人，此次代號「黎明計畫」（Project Dawn）的行動，則是3個月內第二次大裁員。

誤寄的裁員郵件來自亞馬遜網路服務（AWS）應用人工智慧解決方案資深副總裁奧布瑞（Colleen Aubrey），內容提及美國、加拿大與哥斯大黎加等地已有大量員工遭解雇。信件雖迅速刪除，但已在內部引發不安。亞馬遜隨後說明，被裁撤員工可申請有限的內部職缺，未能轉任者將依年資獲得遣散費。

生鮮門市關閉

除人力調整外，亞馬遜也持續收縮實體零售布局。公司日前宣布，將關閉仍在營運中的Amazon Fresh與Amazon Go實體生鮮門市，共約70家，同時擴大Whole Foods Market業務，並停用掃描顧客掌紋付款的Amazon One生物識別支付系統。

執行長賈西（Andy Jassy）去年曾指出，人工智慧工具普及將加速工作自動化，勢必影響人力需求。近年來，亞馬遜、Meta、Google與微軟等科技巨頭接連裁員，根據Layoffs.fyi統計，過去4年科技業累計裁撤人數已達約70萬人。