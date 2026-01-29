　
文化幣APP遊戲化「升級秘訣曝光」　完成關卡再送600點

▲▼文化幣第1季代言人「黃阿瑪」登場　完成關卡再送600點。（圖／文化部）

▲文化幣APP遊戲化，會員等級分成「LV0見習生」至「LV5傳說」。（圖／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

「2026年文化幣」元旦起開放領用，13至22歲青少年每人可領1,200點。文化部今年強化文化幣APP的互動設計，首度與台灣人氣IP合作，第一季由「黃阿瑪的後宮生活」擔任代言，透過任務與徽章機制，引導青少年參與文化消費，完成關卡最高可獲得「600點文化幣加碼回饋」。

●文化幣APP遊戲化，完成關卡送600點

文化幣自2023年發放至今邁入第4年，今年不只提供消費功能，更加入「遊戲化」體驗。文化幣APP會員等級共分「LV0見習生」」至「LV5傳說」，升級條件包含3項：累積消費金額、蒐集IP徽章數量、每周簽到次數。完成關卡後，最高可獲得600點文化幣加碼回饋。

文化部表示，會員升級的關鍵在於「完成任務、蒐集徽章」。徽章類型包含四季主題的「時令徽章」，以及文化體驗任務所對應的「故事共鳴」、「匠魂強化」、「動感音波」、「光影開演」、「博物採集」、「地方守護」等7種徽章。

此外，當季花光1,200點可獲得「極限消耗」徽章；完成週簽到4週可獲得「時光共振」徽章；參與限定活動或指定任務，則可取得「瞬行制霸」徽章。

●4季代言人陪伴完成任務

今年文化部規劃4季IP合作，包含「黃阿瑪的後宮生活」、「啤下組織（黑啤）」、「啾啾妹」與「怪奇事物所（所長）」。第一季1至3月由「黃阿瑪的後宮生活」率先登場，黃阿瑪與7位後宮成員化身「文化領航員」，陪伴青少年完成任務。

文化部補充，完成會員升級，除可獲得文化幣加碼，還能參加「IP聯名抽獎」。升至LV2後，每季可抽600份IP公仔或布偶；前600名達成LV5者，將直接獲得4入一套的聯名公仔或布偶。

▼文化幣第1季代言人「黃阿瑪」登場，陪青少年完成任務。（圖／文化部提供）

▲▼文化幣第1季代言人「黃阿瑪」登場　完成關卡再送600點。（圖／文化部）

●看國片加碼回饋

配合國片熱潮，第一季「時令感應」任務特別聚焦「國片體驗」。目前上映與接續推出的國片包含《大濛》、《冠軍之路》、《陽光女子合唱團》、《叫我驅魔男神》、《恨女的逆襲》、《啵me之我的青春住了鬼》、《高山遊民》、《大海浮夢》、《三清：有祢我不怕》、《愛的戀習生》，以及賀歲檔期《功夫》、《雙囍》。

完成「結伴看國片」消費滿350點後，再進行2次不限金額的國片消費，除了可取得每看1次國片即獲得的「光影開演」徽章，還能再獲得首季限定的黃阿瑪主題「時令感應」徽章。

文化部統計，截至目前文化幣已有47%完成領取，累積消費金額超過3.12億元。其中11.9萬人因觀看國片獲得「光影開演」徽章，另有3,200多人完成首季任務，取得「時令感應」徽章。

寒假與春節期間，文化部也推出多項國片加碼回饋，包括「國片2點送1點」、「結伴看國片滿350點送100點」，以及3月31日前限定的「早安場滿350點再回饋100點」。

