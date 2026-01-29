習近平視奪台為「歷史使命」　盧比歐：不會因外部事件動搖

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國日前出動精銳部隊，於深夜突襲並成功抓捕委內瑞拉前總統馬杜洛（Nicolas Maduro），震撼國際局勢。外界關注此舉是否會牽動台海情勢，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）明確表示，對台行動被中國國家主席習近平視為「歷史使命」，其意志堅定，絕不會因為全球其他地區發生的事件而有所改變。

抓捕馬杜洛震撼全球 盧比歐：展現美軍戰力

根據《中央社》報導，盧比歐28日上午前往聯邦參議院外交關係委員會作證，針對1月3日美軍夜襲委國、緝捕馬杜洛的行動進行說明。

針對共和黨參議員芮基茲（Pete Ricketts）質疑此舉是否影響北京對台意圖，盧比歐強調，即便抓捕行動成功震撼了中國、俄羅斯及伊朗等對手，但習近平對於台灣問題的立場始終如一。

「台灣問題是習近平的歷史使命。」盧比歐直言，習近平已多次表明這項任務必須完成，「這不會因為世界上發生的其他事件而改變。」不過他也提到，美軍在該行動中展現的戰術執行力，確實向全球潛在對手傳達了強力信號，證明美國是目前唯一具備此類作戰能力的國家。

解放軍高層連番落馬 張又俠失勢成美方焦點

除了台海局勢，解放軍中央軍委副主席張又俠、劉振立近期傳出被立案調查的訊息，也成為國會詢問的重點。盧比歐指出，中共軍方高層遭到整肅已成為過去幾年的「明顯行為模式」，主因與北京巨額軍費投入下的腐敗問題有關。

▲美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。（圖／達志影像／美聯社）



盧比歐分析，部分軍方人士顯然挪用了軍事投資資金，迫使中共高層出手處理，雖然這屬於體制內議題，北京不願與美方深入討論，但美方目前正「高度關注」張又俠落馬後的權力結構變化。

參議員：美軍戰術純熟 恐讓習近平奪台更猶豫

參議員芮基茲則從另一個角度解讀。他認為，外界擔心美國逮捕馬杜洛會刺激中共在台採取類似行動的說法「完全與事實相反」。芮基茲批評，中共向來無視國際法，從對待菲律賓的方式便可見一斑，因此習近平是否動武，唯一的指標是「他是否相信自己能成功」。

芮基茲進一步分析，美軍在抓捕馬杜洛時展現出的「戰術熟練度」，極可能讓習近平在對台動武前更加猶豫。他強調，儘管解放軍擴充軍備，但仍缺乏美軍那樣的實戰經驗，加上如張又俠等具備實戰背景的高層遭整肅，這將成為中共對台軍事行動的一大變數。

外交關係回溫？美駐委使館可望重啟

在美委關係方面，盧比歐預期美國外交人員很快會重回委內瑞拉。他表示，重返委國能讓美方掌握第一手即時資訊，並加強與當地民間社會及反對派的聯繫。

目前美方已任命資深外交官杜古（Laura Dogu）為駐委首席代表，並派員評估大使館狀況，這也是美方自2019年撤使後，雙邊關係的重要轉折。