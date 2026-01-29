　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

習近平視奪台為「歷史使命」　盧比歐：不會因外部事件動搖

▲▼中共總書記習近平。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國日前出動精銳部隊，於深夜突襲並成功抓捕委內瑞拉前總統馬杜洛（Nicolas Maduro），震撼國際局勢。外界關注此舉是否會牽動台海情勢，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）明確表示，對台行動被中國國家主席習近平視為「歷史使命」，其意志堅定，絕不會因為全球其他地區發生的事件而有所改變。

抓捕馬杜洛震撼全球　盧比歐：展現美軍戰力

根據《中央社》報導，盧比歐28日上午前往聯邦參議院外交關係委員會作證，針對1月3日美軍夜襲委國、緝捕馬杜洛的行動進行說明。

針對共和黨參議員芮基茲（Pete Ricketts）質疑此舉是否影響北京對台意圖，盧比歐強調，即便抓捕行動成功震撼了中國、俄羅斯及伊朗等對手，但習近平對於台灣問題的立場始終如一。

「台灣問題是習近平的歷史使命。」盧比歐直言，習近平已多次表明這項任務必須完成，「這不會因為世界上發生的其他事件而改變。」不過他也提到，美軍在該行動中展現的戰術執行力，確實向全球潛在對手傳達了強力信號，證明美國是目前唯一具備此類作戰能力的國家。

解放軍高層連番落馬　張又俠失勢成美方焦點

除了台海局勢，解放軍中央軍委副主席張又俠、劉振立近期傳出被立案調查的訊息，也成為國會詢問的重點。盧比歐指出，中共軍方高層遭到整肅已成為過去幾年的「明顯行為模式」，主因與北京巨額軍費投入下的腐敗問題有關。

▲▼美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。（圖／達志影像／美聯社）

盧比歐分析，部分軍方人士顯然挪用了軍事投資資金，迫使中共高層出手處理，雖然這屬於體制內議題，北京不願與美方深入討論，但美方目前正「高度關注」張又俠落馬後的權力結構變化。

參議員：美軍戰術純熟　恐讓習近平奪台更猶豫

參議員芮基茲則從另一個角度解讀。他認為，外界擔心美國逮捕馬杜洛會刺激中共在台採取類似行動的說法「完全與事實相反」。芮基茲批評，中共向來無視國際法，從對待菲律賓的方式便可見一斑，因此習近平是否動武，唯一的指標是「他是否相信自己能成功」。

芮基茲進一步分析，美軍在抓捕馬杜洛時展現出的「戰術熟練度」，極可能讓習近平在對台動武前更加猶豫。他強調，儘管解放軍擴充軍備，但仍缺乏美軍那樣的實戰經驗，加上如張又俠等具備實戰背景的高層遭整肅，這將成為中共對台軍事行動的一大變數。

外交關係回溫？美駐委使館可望重啟

在美委關係方面，盧比歐預期美國外交人員很快會重回委內瑞拉。他表示，重返委國能讓美方掌握第一手即時資訊，並加強與當地民間社會及反對派的聯繫。

目前美方已任命資深外交官杜古（Laura Dogu）為駐委首席代表，並派員評估大使館狀況，這也是美方自2019年撤使後，雙邊關係的重要轉折。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／女警誣告定讞！神似周子瑜女大生首吐心聲：感謝台灣司法力量
每天2顆蛋塞血管？醫驚揭「實驗1年」結果：別再把蛋黃挖掉
學霸被丟包輾斃！同梯曝私下為人　12分鐘片打臉司機
Google Chrome正式導入Gemini　支援自動瀏覽
《五燈獎》67歲主持人　新身份「年收300萬」
快訊／馬斯克證實！　特斯拉Model S、X正式停產

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普點名南韓！　美財長：國會批准前「貿易協議不存在」

女子看新聞「莫名被賜死」嚇傻：我明明活著！

習近平視奪台為「歷史使命」　盧比歐：不會因外部事件動搖

快訊／馬斯克證實！　特斯拉Model S、X正式停產

亞馬遜誤發裁員慰問信　「隔天大砍1.6萬人」生鮮實體店全關

饒舌女王變川粉！　妮姬米娜「同台川普」高喊：我是頭號粉絲

快訊／哥倫比亞飛機墜毀！　機上15人全數罹難

美國又「TACO」！　川普：我們會和韓國協調解決關稅

美財長：新任Fed主席人選　川普將4選1

安潔莉娜裘莉傳「好萊塢式破產」　賣屋求變現

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

台北東區街頭施暴！小黃運將拒載喊「關門小力點」　遭拖下車痛扁

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

地產詹哥老實說精華 EP294

20歲年輕人北捷沒讓優先席　68歲男揮拳揍臉怒喊：台灣教育失敗

川普點名南韓！　美財長：國會批准前「貿易協議不存在」

女子看新聞「莫名被賜死」嚇傻：我明明活著！

習近平視奪台為「歷史使命」　盧比歐：不會因外部事件動搖

快訊／馬斯克證實！　特斯拉Model S、X正式停產

亞馬遜誤發裁員慰問信　「隔天大砍1.6萬人」生鮮實體店全關

饒舌女王變川粉！　妮姬米娜「同台川普」高喊：我是頭號粉絲

快訊／哥倫比亞飛機墜毀！　機上15人全數罹難

美國又「TACO」！　川普：我們會和韓國協調解決關稅

美財長：新任Fed主席人選　川普將4選1

安潔莉娜裘莉傳「好萊塢式破產」　賣屋求變現

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

直擊／馬年生肖套幣史上最貴竟瘋搶！09：00開賣　台銀總行現人龍

運動家春訓名單公布　林維恩受邀成焦點

獨／女警誣告定讞！神似周子瑜女大生首吐心聲：感謝台灣司法力量

川普點名南韓！　美財長：國會批准前「貿易協議不存在」

義美小泡芙推2種新口味　網笑刷一排開箱文「近期最正常口味」

「TOYOTA新9人座MPV」剛開賣就秒殺！日本暫停接單、等車要半年

不只配息更拚成長！00929布局AI+綠能，績效飆高股息ETF亮麗

女子看新聞「莫名被賜死」嚇傻：我明明活著！

台南仁德資源回收場火警！倉庫紙箱堆狂燒　警消急出動85人搶救

【湘荷妹妹說故事】突然反悔請媽媽獨自念書：妳是看不懂嗎XD

國際熱門新聞

即／馬斯克證實　特斯拉Model S、X正式停產

黑鷹撞客機空難67死！　駕駛艙模擬畫面曝

接生硬拉扯斷頭！嬰兒「身首異處」頭顱卡媽媽子宮內　助產士逃亡

球迷逆向超車「1詭動作」對撞卡車7死！　撞成廢鐵拋飛影片曝

安潔莉娜裘莉傳「好萊塢式破產」　賣屋求變現

川普金句「美元就貶爆」　匯市大地震

Fed利率不變！美股漲跌互見　台積電ADR漲近4美元

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

川普威脅伊朗快談判　下次攻擊會更嚴重

即／哥倫比亞小飛機墜毀　15人全數罹難

日23歲女模曬新駕照　網讚「比AI還美」

亞馬遜宣布「裁員1.6萬人」

美軍艦「增至10艘」重演逮捕馬杜洛？　川普警告伊朗：時間不多了

Fed頂住川普壓力未降息　鮑爾：不會喪失央行獨立性

更多熱門

相關新聞

亞馬遜誤發裁員慰問信　「隔天大砍1.6萬人」生鮮實體店全關

亞馬遜誤發裁員慰問信　「隔天大砍1.6萬人」生鮮實體店全關

美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）證實，已在企業部門裁撤約1萬6000名員工，這是自去年10月以來的第二輪大規模裁員，累計裁員人數達3萬人，不排除未來仍有進一步調整。裁員消息曝光前，一封誤寄給部分員工的內部電郵率先引發恐慌，讓不少人提前意識到可能面臨失業風險。此外，伴隨這次裁員，亞馬遜也收縮實體零售布局，將仍在營運中的實體生鮮店面全數收攤。

饒舌女王變川粉　妮姬米娜「同台川普」

饒舌女王變川粉　妮姬米娜「同台川普」

美國又「TACO」！　川普：我們會和韓國協調解決關稅

美國又「TACO」！　川普：我們會和韓國協調解決關稅

美財長：新任Fed主席人選　川普將4選1

美財長：新任Fed主席人選　川普將4選1

美軍艦「增至10艘」重演逮捕馬杜洛？　川普警告伊朗：時間不多了

美軍艦「增至10艘」重演逮捕馬杜洛？　川普警告伊朗：時間不多了

關鍵字：

美國委內瑞拉馬杜洛美台關係台美關係美中台北美要聞盧比歐習近平台海

讀者迴響

熱門新聞

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

27歲韓女歌手驚傳離世！　經紀公司證實

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

將來銀行發布重訊！　總經理張恭賀真除

薔薔好奇問「獄中生理需求怎解」　更生人揭細節

他預言霍諾德爬101會摔死　翻車神隱5天被灌爆

網喝「10cc魔法藥水」昏睡到天亮　醫警告3種人別試

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

「黃便上面蓋點血！」30歲男當痔瘡　不到1年就走了

即／馬斯克證實　特斯拉Model S、X正式停產

幕後／台中市長協調破局　楊瓊瓔要求2月再談、江啟臣爆基層焦慮

陳漢典收到紅包了！

估跌破10℃　下波挑戰冷氣團

即／3縣市低溫特報！急凍跌破10度

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面