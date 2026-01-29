俄烏戰爭200萬傷亡！俄軍是烏克蘭2.5倍　普丁付慘痛代價

▲烏軍死傷人數恐達60萬人。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

俄烏戰爭進入第4年，美國華盛頓智庫戰略與國際研究中心最新報告指出，俄羅斯與烏克蘭雙方的陣亡、受傷及失蹤人數，預估在今年春天前將突破200萬人大關，然而這場來自莫斯科的入侵至今仍看不到盡頭。

俄軍傷亡數字超越蘇聯時期所有戰爭總和

根據戰略與國際研究中心的評估，俄羅斯方面累計約有120萬人傷亡，其中陣亡人數高達32萬5000人；烏克蘭則有將近60萬名士兵死亡、負傷或下落不明。

報告特別指出，自從普丁2022年2月發動全面入侵以來，雙方政府都將傷亡數字視為最高機密，從未公開完整統計資料。面對這份報告，克里姆林宮28日立即駁斥其可信度，強調只有俄羅斯國防部有權發布傷亡數據。

這份研究是綜合西方國家官員、烏克蘭當局的訪談內容，加上俄羅斯獨立媒體Mediazona與BBC俄語部收集的數據分析而成。從歷史角度來看，這些傷亡數字相當驚人，俄軍在烏克蘭戰場的死亡人數，超過1980年代蘇聯入侵阿富汗的17倍，比兩次車臣戰爭高出11倍，甚至超過二戰結束後所有俄羅斯與蘇聯戰爭傷亡總和的5倍以上。

烏克蘭人口劣勢難以承受長期消耗戰

雖然俄軍傷亡數量約為烏軍的2到2.5倍，但對烏克蘭來說情況同樣嚴峻。該國人口基數遠小於俄羅斯，長期作戰下的兵力補充能力相對有限。此外，莫斯科當局透過提供優渥薪資與福利吸引新兵，部分地區的入伍獎金甚至高達數萬美元，同時還從亞洲、南美與非洲招募數千名外籍傭兵，但許多人是受到不實承諾誘騙或遭受壓力而從軍。

反觀烏克蘭總統澤倫斯基在兵力動員上面臨困境，始終抵抗將徵兵年齡降至25歲以下的呼聲，因為這項政策在國內會引發強烈反彈。

儘管雙方都付出龐大犧牲，但俄軍實際控制的領土擴張卻相當有限。戰略與國際研究中心發現，自2024年以來，俄軍在主要攻勢期間，平均每天僅推進15到70公尺，創下現代戰爭史上幾乎最慢的攻勢進展紀錄。

領土爭奪陷入僵局 和談毫無進展

去年底莫斯科雖在烏克蘭東部及第聶伯羅彼得羅夫斯克地區取得部分進展，但隨著冬季來臨，加上烏軍頑強抵抗，攻勢已明顯趨緩。烏克蘭監測組織DeepState的數據顯示，1月1日至25日期間，俄軍僅占領152平方公里的烏克蘭領土，是2025年3月以來推進速度最慢的時期。

俄羅斯、烏克蘭與美國代表上周末在阿布達比舉行全面入侵以來首次和平談判，但並未傳出任何突破性進展，克里姆林宮依然堅持對烏克蘭領土的極端要求。