　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄烏戰爭200萬傷亡！俄軍是烏克蘭2.5倍　普丁付慘痛代價

▲▼烏克蘭軍人，烏軍2024年3月15日在烏東重鎮巴赫姆特（Bakhmut）附近檢查並發射迫擊砲。（圖／路透）

▲烏軍死傷人數恐達60萬人。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

俄烏戰爭進入第4年，美國華盛頓智庫戰略與國際研究中心最新報告指出，俄羅斯與烏克蘭雙方的陣亡、受傷及失蹤人數，預估在今年春天前將突破200萬人大關，然而這場來自莫斯科的入侵至今仍看不到盡頭。

俄軍傷亡數字超越蘇聯時期所有戰爭總和

根據戰略與國際研究中心的評估，俄羅斯方面累計約有120萬人傷亡，其中陣亡人數高達32萬5000人；烏克蘭則有將近60萬名士兵死亡、負傷或下落不明。

報告特別指出，自從普丁2022年2月發動全面入侵以來，雙方政府都將傷亡數字視為最高機密，從未公開完整統計資料。面對這份報告，克里姆林宮28日立即駁斥其可信度，強調只有俄羅斯國防部有權發布傷亡數據。

這份研究是綜合西方國家官員、烏克蘭當局的訪談內容，加上俄羅斯獨立媒體Mediazona與BBC俄語部收集的數據分析而成。從歷史角度來看，這些傷亡數字相當驚人，俄軍在烏克蘭戰場的死亡人數，超過1980年代蘇聯入侵阿富汗的17倍，比兩次車臣戰爭高出11倍，甚至超過二戰結束後所有俄羅斯與蘇聯戰爭傷亡總和的5倍以上。

烏克蘭人口劣勢難以承受長期消耗戰

雖然俄軍傷亡數量約為烏軍的2到2.5倍，但對烏克蘭來說情況同樣嚴峻。該國人口基數遠小於俄羅斯，長期作戰下的兵力補充能力相對有限。此外，莫斯科當局透過提供優渥薪資與福利吸引新兵，部分地區的入伍獎金甚至高達數萬美元，同時還從亞洲、南美與非洲招募數千名外籍傭兵，但許多人是受到不實承諾誘騙或遭受壓力而從軍。

反觀烏克蘭總統澤倫斯基在兵力動員上面臨困境，始終抵抗將徵兵年齡降至25歲以下的呼聲，因為這項政策在國內會引發強烈反彈。

儘管雙方都付出龐大犧牲，但俄軍實際控制的領土擴張卻相當有限。戰略與國際研究中心發現，自2024年以來，俄軍在主要攻勢期間，平均每天僅推進15到70公尺，創下現代戰爭史上幾乎最慢的攻勢進展紀錄。

領土爭奪陷入僵局　和談毫無進展

去年底莫斯科雖在烏克蘭東部及第聶伯羅彼得羅夫斯克地區取得部分進展，但隨著冬季來臨，加上烏軍頑強抵抗，攻勢已明顯趨緩。烏克蘭監測組織DeepState的數據顯示，1月1日至25日期間，俄軍僅占領152平方公里的烏克蘭領土，是2025年3月以來推進速度最慢的時期。

俄羅斯、烏克蘭與美國代表上周末在阿布達比舉行全面入侵以來首次和平談判，但並未傳出任何突破性進展，克里姆林宮依然堅持對烏克蘭領土的極端要求。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄「紅茶牛奶」年終最高141萬！　一票羨：比科技業好
快訊／持刀砍殺土風舞女師　兇嫌衝國道遭撞
荒唐！錢帥君男友開庭爽看A片　律師幫拿手機
快訊／活潑土風舞女師遭狂砍8刀！　恐怖砍人畫面曝
直擊／電玩展人潮爆！　粉絲「搶色氣周邊」狂衝
快訊／靈修虐死人！艾菲坦導師和網紅牙醫4人遭起訴
「立百病毒」致死率75%　醫列3重點：看完你就不用慌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄烏戰爭200萬傷亡！俄軍是烏克蘭2.5倍　普丁付慘痛代價

川普撤回關稅威脅！　盧比歐：與丹麥、格陵蘭啟動北極安全協商

美加墨貿易談判前夕　美財長嗆卡尼「別亂找架打」

美伊戰火引爆？　五角大廈「披薩指數」狂飆

微軟資本支出暴增！　盤後重挫6.5％

川普點名南韓！　美財長：國會批准前「貿易協議不存在」

女子看新聞「莫名被賜死」嚇傻：我明明活著！

習近平視奪台為「歷史使命」　盧比歐：不會因外部事件動搖

快訊／馬斯克證實！　特斯拉Model S、X正式停產

亞馬遜誤發裁員慰問信　「隔天大砍1.6萬人」生鮮實體店全關

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

台北東區街頭施暴！小黃運將拒載喊「關門小力點」　遭拖下車痛扁

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

地產詹哥老實說精華 EP294

20歲年輕人北捷沒讓優先席　68歲男揮拳揍臉怒喊：台灣教育失敗

俄烏戰爭200萬傷亡！俄軍是烏克蘭2.5倍　普丁付慘痛代價

川普撤回關稅威脅！　盧比歐：與丹麥、格陵蘭啟動北極安全協商

美加墨貿易談判前夕　美財長嗆卡尼「別亂找架打」

美伊戰火引爆？　五角大廈「披薩指數」狂飆

微軟資本支出暴增！　盤後重挫6.5％

川普點名南韓！　美財長：國會批准前「貿易協議不存在」

女子看新聞「莫名被賜死」嚇傻：我明明活著！

習近平視奪台為「歷史使命」　盧比歐：不會因外部事件動搖

快訊／馬斯克證實！　特斯拉Model S、X正式停產

亞馬遜誤發裁員慰問信　「隔天大砍1.6萬人」生鮮實體店全關

柯黃兩太陽可合作　柯文哲：立法院給黃國昌、我到南部辦訓練班

陳菊請辭獲准　柯文哲：就好好養病「要引誘我講人家壞話？」

國一五楊高架小貨車燒成火球　駕駛驚險逃生...警消緊急灌救

曝柯建銘為保總召有「扁柯蔡3大招」　邱毅：對賴清德招招致命　

立委質疑「國旅2.2億旅次」灌水　來立院開會、吃便當也納入

10年首見！英國KPMG合夥人2025年平均賺3805萬　超車EY、PwC

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！她大方發聲回應　曖昧對話被挖

外國人醉鬧六合夜市！「坐壞椅子砸攤」還嗆聲　遭警帶回管束

深圳水貝金店線上平台擠兌暴雷　4萬人排隊領現...金額破百億元

外國人坐優先席！阿伯烙英文逼問「懷孕嗎」要求醫療證明...網氣炸

【是我沒綁好...】5噸怪手突翻落！騎士奪命亡 妻子痛哭...運將自責

國際熱門新聞

即／馬斯克證實　特斯拉Model S、X正式停產

安潔莉娜裘莉傳「好萊塢式破產」　賣屋求變現

黑鷹撞客機空難67死！　駕駛艙模擬畫面曝

接生硬拉扯斷頭！嬰兒「身首異處」頭顱卡媽媽子宮內　助產士逃亡

球迷逆向超車「1詭動作」對撞卡車7死！　撞成廢鐵拋飛影片曝

川普金句「美元就貶爆」　匯市大地震

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

Fed利率不變！美股漲跌互見　台積電ADR漲近4美元

川普威脅伊朗快談判　下次攻擊會更嚴重

日23歲女模曬新駕照　網讚「比AI還美」

即／哥倫比亞小飛機墜毀　15人全數罹難

美軍艦「增至10艘」重演逮捕馬杜洛？　川普警告伊朗：時間不多了

辦公室傳呻吟聲　公司創辦人激戰女下屬

亞馬遜誤發裁員慰問信　「隔天大砍1.6萬人」生鮮實體店全關

更多熱門

相關新聞

當核電成為戰爭目標　扎波羅熱事件揭示核安制度的戰時盲區

當核電成為戰爭目標　扎波羅熱事件揭示核安制度的戰時盲區

俄烏戰爭延宕至今已近四週年，戰爭型態也正悄然轉變。近期，扎波羅熱核電廠周邊輸電系統再度成為衝突焦點，引發國際社會高度關注。這不只是單一戰場的軍事動態，而是一記清楚的警訊：當核電設施被捲入戰爭情境，全球核能安全長期倚賴的制度前提，正面臨根本性挑戰。

俄兵被轟炸　同袍脫剩內褲綁樹畫面曝光

俄兵被轟炸　同袍脫剩內褲綁樹畫面曝光

俄堅持要烏克蘭割地　克宮：這不是秘密

俄堅持要烏克蘭割地　克宮：這不是秘密

美俄烏談新細節曝　澤倫斯基：非常有建設性

美俄烏談新細節曝　澤倫斯基：非常有建設性

澤倫斯基：美國對烏克蘭安全保證文件100％準備就緒

澤倫斯基：美國對烏克蘭安全保證文件100％準備就緒

關鍵字：

俄烏戰爭傷亡數字和平談判俄軍傷亡烏克蘭

讀者迴響

熱門新聞

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

27歲韓女歌手驚傳離世！　經紀公司證實

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

他預言霍諾德爬101會摔死　翻車神隱5天被灌爆

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

即／台中大雅女「遭割頸10cm」送醫搶救　警調監視器緝凶中

薔薔好奇問「獄中生理需求怎解」　更生人揭細節

即／馬斯克證實　特斯拉Model S、X正式停產

將來銀行發布重訊！　總經理張恭賀真除

安潔莉娜裘莉傳「好萊塢式破產」　賣屋求變現

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

網喝「10cc魔法藥水」昏睡到天亮　醫警告3種人別試

陳漢典收到紅包了！

「黃便上面蓋點血！」30歲男當痔瘡　不到1年就走了

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面