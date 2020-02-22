美國準備「國內疫情大流行」應對措施　CDC：仍有可能發生社區傳播

▲美國CDC正在準備應對新冠肺炎疫情在國內大流行的可能性。圖為美國紐約一名女子戴著口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

新冠肺炎疫情擴散，美國疾病管制與預防中心（CDC）於21日表示，公衛當局努力阻止病毒入境，同時也在準備應對國內疫情大流行的可能性，屆時可能仿效中國的防疫措施，要求學校停課、公司與店家歇業關閉。主任梅森尼爾（Nancy Messonnier）說，「我們在美國尚未看見社區傳播，但非常有可能，最終仍可能發生。」

綜合《路透社》、CNBC報導，CDC正在積極準備應對國內新冠肺炎疫情大流行的可能性。梅森尼爾說，雖然境內尚未出現社區傳播（Community Spread），「但非常有可能，最終仍可能發生。」她提到中國宣布學校停課、公司與店家歇業關閉的防疫措施，稱美國最終可能也必須這麼做。

梅森尼爾表示，目前主要防疫目標仍是減緩病毒進入美國的速度，「這替我們爭取了更多時間，以利公衛部門為了更多病例以及可能持續的傳播做好準備。」她也提到，CDC與企業、醫院、藥局、廠商合作，確保第一線的醫療照護人員擁有所需物資，「這也將幫助CDC了解，我們何時可能需要採取更強力的措施。」

新冠病毒疫情持續蔓延，美國目前累計34例確診，其中13人在境內感染，另外21人是從武漢撤離的僑胞，或者郵輪鑽石公主號的乘客。病患們分別在內布拉斯加州、加州與德州的醫療單位隔離治療。

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