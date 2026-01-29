擁名模女友…洗錢大亨郭哲敏二審開庭爽看A片！律師小弟幫拿手機

▲郭哲敏二審開庭期間，一旁律師竟拿著A片給他看 。（圖／記者黃哲民攝，下同）



記者黃哲民、黃資真／台北報導

88會館地下匯兌洗錢案，負責人郭哲敏涉賭博、洗錢等罪，一審被判11年8月有期徒刑，全案上訴二審審理中。未料上個月竟發生一件荒唐的事情，高院開庭時，律師竟拿著手機給郭哲敏看A片，被法警逮個正著，立刻上報給法官，法官也立即喝斥制止。據悉，郭此舉本身並無法追究刑責，惟律師可能涉及違反倫理規範，後續是否會另案追究仍有待釐清。

郭哲敏因經營地下博弈網站「包網平臺」，以及地下匯兌洗錢，遭檢方偵辦。全案又因捲入時任警政署政風室主任黃錦秋，以及新北地檢署檢察官王涂芝，引發外界矚目。而郭哲敏在檢警2022年11月發動搜索約談前離境，最後逃亡海外遭通緝。

調查局與刑事局駐外人員掌握郭男行蹤，2023年7月會同泰國官方拘提郭男，8月就將郭男重兵押解，從曼谷搭機返回台灣。郭男返台後隨即遭到羈押禁見，檢方在2024年3月間提起公訴，案件進入法院審理程序，期間郭哲敏也曾獲得新北地院裁定5千萬元交保，但最後仍遭撤銷，繼續羈押。一審新北法院審理後，認定他犯《銀行法》等罪，犯罪所得高達32億餘元，重判有期徒刑11年8月。目前全案上訴高等法院審理中。