美伊戰火引爆？　五角大廈「披薩指數」狂飆

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

隨著中東局勢再度陷入僵局，美國總統川普（Donald Trump）頻頻對伊朗發出最後通牒，要求重新談判核子協議。就在外界高度關注美軍是否採取行動之際，社群媒體觀察到五角大廈周邊的「披薩指數」出現異常飆升，這項特殊的情報指標似乎預示即將到來的軍事風暴。

五角大廈「披薩指數」飆升 華府官員疑徹夜備戰

追蹤美國國防部動態的 X 帳號「五角大廈披薩報告」（Pentagon Pizza Report）發文指出，截至美東時間28日傍晚6時45分，五角大廈周邊的多家披薩店客流量異常激增，遠高於平日水平。

「披薩指數」一詞最早起源於1990年代初期，當時情報界觀察到，每當有重大國際危機發生、政府部門官員集體加班時，外送披薩的訂單量就會激增。因此，披薩訂單量的異常增加，往往被視為潛在軍事衝突或重大決策即將發生的非官方指標。

Various pizzerias nearby the Pentagon are reporting above average traffic.



As of 6:45pm ET pic.twitter.com/TueWKIlRVP — Pentagon Pizza Report (@PenPizzaReport) January 28, 2026

川普下最後通牒 否則後果比去年更慘

針對伊朗政權近期血腥鎮壓國內反政府示威，導致超過5800名示威者喪生，川普在28日發出嚴厲警告。他除了透露已派遣一支「無敵艦隊」開往中東，更在社群媒體上發文直言，「時間不多了。」

川普要求伊朗必須回到談判桌，達成一項「公平公正」的新核子協議，否則將發動攻擊，並恐嚇稱「下一次的攻擊會比去年美軍轟炸伊朗核設施還要慘重」。雖然川普週五語帶保留地說「我不想看到衝突」，但他也強調美軍正「嚴密監視」對方的一舉一動。

林肯號航母抵達 美軍演習磨練「快速打擊」

在外交喊話的同時，美軍的軍事部署也已到位。美國中央司令部（CENTCOM）證實，美國航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）打擊群已經抵達指定海域。與此同時，美國空軍中央司令部（AFCENT）正在中東進行為期多天的空中演習。

這次演習的核心重點在於「快速部署」與「分散作戰」，訓練空軍在嚴苛環境下、以最精簡的人力維持作戰效率，並產生強大戰鬥架次。儘管五角大廈並未透露演習的具體位置，但此舉被視為對伊朗的強力軍事威懾。

伊朗拒絕威脅：已做好「立即反擊」準備

面對美方的軍事壓力，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）強硬回擊，強調伊朗武裝部隊已經做好準備，將對任何侵犯領土、領空或領海的行為做出「立即且強力」的反擊。

伊朗外交部副部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）則批評美方一邊喊談判一邊發威脅，「如果他們想談判，就必須停止威脅。」