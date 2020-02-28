擤個鼻子嚇跑路人！「我是過敏不是肺炎」T恤救自尊　網笑炸…成功吸金21萬

▲過敏兒超需要這一件的啊 XD（圖／翻攝自Facebook／Tee 嚴選好物）

網搜小組／鄺郁庭報導

因為新冠肺炎（COVID-19）的緣故，咳嗽、打噴嚏變得特別敏感，只要有類似動作，路人馬上閃得遠遠的，這讓很多「過敏兒」相當受傷。為了讓受到這些困擾的人重新拾回自尊心，近日有間台灣服飾品牌推出一款T-Shirt，上面寫著「我是過敏，不是肺炎」，果真引發一波搶購潮。

該台灣服飾品牌推出T恤後，2月12日在粉絲專頁貼出相關資訊，「我只是打噴嚏，旁邊的人瞬間都跑光……Tag@過敏的朋友，這件給他買起來。」看看這件T恤，廠商推出2種顏色，分別是黑底白字和白底黑字的款式，字樣則是「我是過敏，不是肺炎」，簡單又暴力地正中許多過敏兒的痛處，仔細看下方還有小小一句英文「I'm from Taiwan, not China」。

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▲總是打噴嚏或擤鼻子嗎？你需要這件T恤。（圖／翻攝自Facebook／Tee 嚴選好物）

看到貼文的網友紛紛笑噴留言，「有沒有『我只是口水嗆到不是肺炎』的T恤，我很需要」、「我真的過敏……也要被瞪」、「我覺得應該要有『我是嗆到 不是肺炎』」、「最近春天了真的過敏性鼻炎開始發作」、「我覺得我很需要」、「現在連過敏都要特別解釋了(ಥ_ಥ)。」

最後T恤成功吸引話題，果然造成大搶購，粉絲專頁21日再次發文，笑說衣服大受好評，「即將……突破……五萬」、「買……起來……證明……你是……台灣人！！」看看官網資訊，該款T恤尺寸從S一路到XXXL都有，目前優惠價是360元，總計已經賣出500多件，吸金超過21萬元。

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