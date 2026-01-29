　
政治

陸軍影片驚見「CapCut」　馬文君質疑：中資軟體洩漏多少機密了？

▲▼ 馬文君質疑陸軍使用中資剪輯軟體 。（圖／國民黨立委馬文君辦公室提供）

▲馬文君質疑陸軍使用中資剪輯軟體 。（圖／國民黨立委馬文君辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

陸軍日前釋出一段特戰部隊繩降訓練的畫面，不過片尾出現「CapCut」中國軟體商標。國民黨立委馬文君質疑，CapCut去年就發出聲明，若將素材上傳雲端編輯才可無償剪映，陸軍讓有爭議的影片釋出媒體，不知有多少演訓影片已上傳剪映雲端，洩漏多少機密，國防部對這種矛盾與荒謬，難道看不見嗎？

對於陸軍使用中國的影片編輯軟體剪映。馬文君表示，問題在於，陸軍雖然使用剪映國際版剪輯，但畢竟是中國軟體，且在該公司2025年6月發布的新條款聲明，若將素材上傳雲端編輯，剪映可以無償、無限制使用素材，並永久作為商業、非商業用途使用。

馬文君指出，這在在顯示國防部雖然一再禁止部隊使用中資設備、產品、零組件，卻一再發生官兵不慎使用的狀況，產生軍機可能外洩的疑慮，基層士兵沒保密危機意識，就連上級軍官及陸軍高層也沒意識到問題嚴重性，還讓有爭議的影片釋出媒體。這段時間不知有多少演訓影片已上傳剪映雲端，洩漏多少機密。

馬文君說，國軍不是沒有編列預算，為何不循正常管道購置無中資疑慮的正版軟體供官兵使用，卻貪圖免費軟體使用於訓練影片剪輯，產生可能的洩密疑慮。

馬文君也說，從行車紀錄器買到中國製淘寶貨，再到使用中資軟體剪輯演訓影片，國軍每天都在強調保密、強調敵情威脅，結果自己卻將機敏訓練畫面送上中資雲端，這種矛盾與荒謬，國防部難道看不見嗎？

01/27

1.25兆軍購要買20多萬架無人機　陸軍今秀精準「衝撞假想敵」效能

行政院提「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，8年共編列1.25兆來建構防衛體系、打造「台灣之盾」，其中包括採購逾20萬架各類型無人機，然相關條例目前尚未能在立法院交付外交國防委員會審查。陸軍今（27日）向媒體展示「攻擊型無人機」效能，在操演期間以高速精準衝撞假想敵。

馬文君火爆質詢1.25兆軍購　顧立雄嗆：不想聽我一直講也沒有用

黃國昌遭綠控洩漏軍機　馬文君「滿滿既視感」：老狗變不出新把戲

馬文君狂批1.25兆軍購開空白支票　沈伯洋傻眼：她昨天沒來機密會議啊

菸酒商得標4550萬子彈採購案　國防部：國內無產製能力遂辦招標

