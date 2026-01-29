美加墨貿易談判前夕　美財長嗆卡尼「別亂找架打」

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於28日向加拿大總理卡尼（Mark Carney）發出重話警告，直指卡尼近期針對美國貿易政策的批評言論，極可能在《美加墨協定》（USMCA）審查前引火自焚。貝森特更語帶諷刺地酸卡尼只是在為了個人政治生涯「撈取籌碼」，提醒他在美、加、墨貿易談判前別隨便找架打。

怒轟卡尼撈政治籌碼 貝森特酸：技術官僚轉型難

貝森特在接受CNBC訪問時，針對卡尼近期的言論表示，「如果是我，就不會在USMCA談判前，為了撈取廉價的政治籌碼而到處找架打。」他質疑卡尼目前的作為，「你到底是在為自己的政治生涯打拚，還是在為加拿大人民做事？」

曾擔任央行總裁的卡尼，其專業背景也成為貝森特攻擊的焦點。貝森特冷嘲熱諷地表示，「我看過太多技術官僚想要轉型從政，但結果通常都不太妙。」

推動北京協議 川普威脅課100%關稅

這場外交角力的導火線，源於卡尼上週在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）的演講。卡尼在會中公開譴責大國對小國進行經濟脅迫，此舉隨即引發川普（Donald Trump）與貝森特的不滿。

▲加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（圖／路透）



川普更在24日加碼威脅，針對卡尼目前正推動與北京的貿易協議，美國將對所有加拿大進口商品課徵100%的報復性關稅。

雙方各執一詞 加國總理：我沒要收回言論

儘管川普與卡尼已於週一通話，但雙方對於對話內容的認知顯然有極大落差。貝森特向《福斯新聞》透露，卡尼在通話中「非常積極地收回他在達沃斯發表的不當言論」；然而，卡尼隔日卻強硬反擊，向媒體強調，「我要說清楚，我也跟總統說過了，我在達沃斯講的話都是認真的。」

USMCA前景不明 貝森特：過程不會一帆風順

《美加墨協定》雖是在2020年川普第一任期內簽署，但川普近期對此協議表現得相當冷淡，本月甚至直言「我根本不在乎」。儘管氣氛緊張，貝森特在訪談最後仍語帶保留地表示，他認為最終結果會是好的，但「過程可能不會是直線前進（一帆風順）」。