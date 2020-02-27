北市2間「防疫旅館」上線　居家檢疫外國客、台人都自費入住

▲柯文哲坐鎮一級指揮中心。（圖／台北市政府提供）

記者楊亞璇／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19），北市府應變中心27日下午提升為一級開設，台北市長柯文哲擔任指揮官。柯文哲透露，北市自費「防疫旅館」已經上線，如果居家環境不適合居住，需要到外面，北市有徵用旅館處理。

柯文哲也說，居家檢疫有1千多人，但考慮到北市有時候居住環境比較小，居家檢疫有困難，自費的居家檢疫（旅館），已經上線了，包括消防局，處理疑似病患，那些人不太想回家，因公務需要就免費處理，但如果居家環境不適合居住，需要到外面，有徵用旅館處理，他也提醒，需先設想容量，會再準備。

對於北市率全國之前的「防疫旅館」，北市觀傳局長劉奕霆表示，目前有2家配合的防疫旅館，提供部分的房間約40間，上週五上線，有外國觀光客或住家不適合檢疫的台灣人入住，當事人都是無症狀的，同時解決人球問題，細節僅有業務承辦人清楚，全程保密。

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