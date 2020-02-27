疫情惡化！外交部：義大利旅遊警示調升「紅色」

▲新冠肺炎疫情在義大利持續擴大。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

面對新冠肺炎在國際持續蔓延，外交部27日宣布，調升對義大利全境旅遊警示燈號為「紅色」，建議我國人避免前往義國，另自義大利入境的旅客須配合居家檢疫14天。

外交部表示，由於義大利境內武漢肺炎確診病例持續大幅增長，日已達453例、死亡12例，且感染源尚未釐清，疫情明顯惡化，目前已有超過20餘國對義國採取停航、停止入境或要求居家隔離的防疫措施。「中央流行疫情指揮中心」也因為義國疫情快速惡化，將義國旅遊疫情提高為「第三級」（警告），加強疫情警戒，要求自義國入境台灣的旅客須居家檢疫14天。

外交部指出，隨著疫情惡化，義大利社會也不斷傳出對亞裔民眾的歧視案例，包括在餐廳、公共場所或大眾運輸工具等對亞裔民眾進行言語羞辱甚或人身攻擊，對亞裔旅客造成安全威脅，不利旅遊。

為維護我國人健康及旅遊權益，外交部自即日起調升義大利全境旅遊警示燈號為「紅色」，建議我國人避免前往義國，目前滯留旅客宜儘速離境，並提醒國人注意旅遊安全。

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