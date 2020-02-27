雙北20校音樂會2/29登場…家長憂群聚感染　校方：表演者均戴口罩

▲「2020冬熱覺醒-20聯合展演慈善音樂會」29日花博登場。（圖／翻攝活動臉書）



記者崔至雲／台北報導

由新北市光復高中所主辦的「2020冬熱覺醒-20聯合展演慈善音樂會」，將在本周六（29日）登場，但由於目前受到新冠肺炎（COVID-19）影響，不少學生家長擔心，害怕爆發群聚感染。對此，光復高中校長曹永央指出，活動當天表演者、觀眾均需配戴口罩，學生也承諾將全力因應疫情。

「2020冬熱覺醒」活動邀集雙北20所高中學校共同參與，該活動由一群熱愛音樂的高中生聯合舉辦，他們希望證明能用音樂，喚醒大家回饋社會熱血的心。根據活動臉書指出，活動將於花博流行館舉行，活動當天從中午12時30分開始，到晚間8時左右結束。

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但由於正值新冠肺炎期間，許多家長都非常擔心。曹永央說明，該活動是一個20校的聯合社團活動，光復只負責一小部分，前幾天在了解疫情的狀況後，就有與社團幹部商討是否要取消或延期，但因有跟廠商延伸出契約賠償問題，學生社團無法負擔，因此才決定照常舉辦。

▲因應疫情問題，冬熱主辦方準備相關防疫措施，把危險機率降到最小。（圖／翻攝活動臉書）

曹永央也說，學生了解目前疫情的嚴峻，承諾會做到最高標準的防範，包括，規定進入音樂會的表演者與觀眾都要量體溫、手部消毒與戴口罩，麥克風套一換場就通通換掉，活動空間也全面消毒，希望大家能夠共體時艱，技能完成活動，也能做到最好的防疫工作。

學生團隊也在活動業面上指出，因應武漢肺炎問題冬熱主辦方也準備了相關防疫措施，把危險機率降到最小，包括，1.入場前會用消毒水拖過地板、2.入場前會先量額溫，如超過37.5度無法入場、3.確認進場後會幫大家噴消毒酒精、4.當天請配戴口罩若沒配戴拒絕入場、5.中場休息時間也會再噴一次酒精。「我們會盡全力做好所有防疫措施」。

「2020冬熱覺醒」參與學校包括，中正熱音、港工熱音、永平樂風、和平熱音、中和熱音、麗山熱音、東山熱音、附中熱音、內工熱音、陽明熱音、光復熱音、錦和熱音、松農重音、精誠熱音、北商熱音、松山光影、成淵熱音、安康熱音、新店熱樂、基中熱音等20學校。

