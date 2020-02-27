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幕後／指揮中心「一級開設」決策曝光！蔡英文、陳時中26日就已經敲定

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▲總統蔡英文、衛福部長陳時中。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統蔡英文、衛福部長陳時中。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，行政院長蘇貞昌27日在院會中依據衛福部長陳時中建議裁示，中央疫情指揮中心提升為一級開設，指揮官仍是陳時中。府院幕僚還原「一級開設」決策過程，26日總統蔡英文出席之國安會議及府院會議中早就達成共識，在經過與指揮中心、指揮官陳時中討論後，決議在27日的院會中公布，正式提升指揮中心層級。

蘇貞昌27日在院會中宣布，疫情指揮中心「一級開設」。新北市府發布之新聞稿稱，市長侯友宜向蘇貞昌建議提升防疫層級，蘇揆「當場裁示」指揮中心一級開設。行政院發言人Kolas Yotaka 澄清，提升防疫層級是陳時中提出之建議，會中侯友宜也有提到一下。

據透露，蘇貞昌裁示一級開設的主因是依據陳時中從指揮中心帶來的建議，其實從26日晚間就已經決定要升級防疫等級，並在各部會首長都列席的行政院會上公布。

府院幕僚還原決策過程表示，事實上，26日召開的國安會議及府院會議中，府院早就達成共識，並非在院會中倉促決定。

府院幕僚表示，26日例行召開有總統蔡英文出席之國安會議後，中午緊接著是府院會議，兩場會議中府院達成共識，是否該因應國際局勢提升防疫層級。蘇揆在會議後請副院長陳其邁與陳時中進一步評估，陳時中也根據專業判斷，建議蘇貞昌在27日的院會中正式對外宣布提升指揮中心為一級開設。

府院幕僚透露，各部會從上至下，早在26日晚間到27日院會前就忙著因應提升層級後的相關工作，指揮中心要提升開設層級，必須由各部會一起因應，不可能倉促在院會中臨時做出決定。

在27日的院會中，陳時中向蘇貞昌表示，超前佈署非常重要，在如何從邊境到居家有效管理，以及中央地方、部會跟部會資源整合更有效率的前提下，同時因應特別條例通過，陳時中作為指揮官認為防疫需要進入下一個階段。

陳時中強調，台灣目前已經嚴守防疫工作，到現在做的相當縝密，面對中國大陸如此之近，只發生零星社區感染個案且是家庭感染，包含橫向聯繫以及資源整合等，指揮中心應提升為一級開設。

最後，蘇貞昌除了正式拍板升級外，也以「到目前為止台灣控制得宜，僅有零星社區感染個案，相當不簡單」，指派陳時中是最適合擔任指揮官的人。

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