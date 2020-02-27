北投妹買到「衛生棉口罩」糗歪　網暴動曝「N95等級高檔貨」：超賺的

▲極似衛生棉的口罩，根本是高檔貨！（圖／翻攝臉書台北之北投幫）

網搜小組／劉維榛報導

對抗新冠肺炎（COVID-19），台人排買口罩已成日常！一名女網友驚呼，拿到一款「衛生棉粉色口罩」，意外引發網友暴動喊話，「領到這個超賺的啊～N95等級口罩比一般醫院口罩貴好幾倍捏！」

一名女網友在臉書社團《台北之北投幫》分享防疫戰利品，笑稱今（27）日去藥局排口罩，卻拿到了隱藏版本，「某人說好像衛生棉」，仔細一看，正面如橢圓形壓紋，而背面還要翻開，才能完整包覆口鼻。

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照片貼出後，眼尖網友暴動驚呼，長知識了，「這個我之前買過，價格還比一般的貴耶！」、「這高級貨」、「這個是四層的！比較貴」、「這個N95規格的口罩」、「超賺啊，應該是方舟口罩，N95等級 一個50元的」、「領到這個超賺的啊～N95等級口罩比一般醫院口罩貴好幾倍捏，不過戴起來也會比較不透氣（悶）一點」、「我買一個還要35起跳，這款都是外銷日本」。

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▲網友喊也要去排買！（圖／翻攝臉書台北之北投幫）

事實上，這一款是「方舟機能口罩」，產品強調有7至10日壽命，具4層口罩結構，「經美國尼爾森實驗室認證，強效過濾PM2.5-PM0.1 99.99%」，以及「專利設計鏡片不易起霧、立體剪裁不悶熱不脫妝、搭載極化纖維，透氣性好過濾效果強」。

由於全台口罩被徵收至4月底，民眾赴藥局如買驚喜包，口罩花色琳瑯滿目，像是豹紋、媽祖、可愛動物款式等，本站曾報導《藥局買口罩...開袋噴出「刺眼夕陽光」！潮度破表她笑翻：戴出去需要勇氣》，一名女網友拿到鮮豔橘色口罩，自嘲雖然戴出去好像需要一點勇氣，但已經很惜福了。

▼ 日前有藥局貼心公告，豹紋款式讓人會心一笑 。（圖／翻攝自爆廢公社）

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