「排隊領口罩多半是老年人」　李來希：年輕人在家等「太殘忍了！」





▲李來希 。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／台北報導

新冠肺炎造成口罩之亂，全球各國幾乎都陷入口罩荒，而台灣則採實名制販售，使民眾為了買口罩，會出現在藥局前排隊的現象，但近日已有減緩趨勢。然而全國公務人員協會榮譽理事長李來希卻認為，排隊領口罩的多半是老年人，「年輕人在家等口罩，真是太殘忍了。」引起許多網友砲轟，是年輕人沒有時間排隊。

李來希25日在臉書上貼出口罩的照片，「翻箱倒櫃老是找到寶，繼上次整理桌面書堆裡發現五個醫用口罩之後，今天老婆又翻出十個早被遺忘的口罩，真是讓人喜出望外，好爽！」

對於口罩販售實名制排隊現象，李來希在該篇文章下留言，「排隊的人多半是老先生老太太，年輕人在家等口罩，太殘忍了，想想真的很不堪吧！」

對此，許多網友解釋，「藥局販售時間都在上班時間，上班族真的沒辦法排隊」、「年輕人才可憐吧，要排還沒得排」、「年輕人要上班，一方面想把資源留給容易中鏢的老年人」、「你知道年輕人要上班嗎.....不然你以為錢是從哪裡來的」。

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▼李來希在家裡找到口罩。（圖／翻攝自李來希臉書，下同）