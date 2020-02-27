台南安平建平里佛心里長　贈送口罩給弱勢民眾

▲台南市安平區建平里長傅建峰與社區總幹事顏美華商討，購買一次性的不識布口罩及布口罩，送給里內單親兒少扶助家庭、低收入戶等人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區建平里長傅建峰，鑑於學童一週4片口罩根本不夠使用，與社區總幹事顏美華商討，運用里內愛心基金會購買一次性的不識布口罩及做為外套的布口罩，送給里內區公所所列冊的單親兒少扶助家庭、低收入戶與邊緣戶、獨居老人，並擴及里內大樓的保全人員等。

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傅建峰指出，現在已逢開學，加上學生比較好動，且放學後上安親班一定要戴口罩，幾乎是整天戴著口罩，一週4片口罩根本不敷使用，所以才決定為里內的單親兒少扶助家庭贈送一次性口罩。

這種口罩是以製作面膜的不識布生產，是可以防水滴，而為能增加使用時效，外面再加一個布口罩套著，因此每戶單親家庭均送100片口罩及5個布口罩，而有3位小朋友以上的，則送2份。

此想法與管理里內愛心基金會的社區總幹事顏美華商討後，決定將此擴及到低收低收入戶與邊緣戶、獨居老人等，每戶一樣送100片口罩及5個布口罩，另外大樓管理人員，是為里內居民服務，每天接觸人多，也須要口罩防護，所以每位大樓保全人員、清潔人員均送20片不識布口罩及2個布口罩。

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