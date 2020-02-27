北市女發燒身亡　黃珊珊：沒有就醫、旅遊史　不可能被通報

▲黃珊珊受訪。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市一名30歲李姓女子23日在家中身亡，由於生前曾發過高燒，讓檢方擔心有流感或新冠肺炎（COVID-19）的可能性，不過家屬泣訴，遲遲五天都沒做檢疫。對此，北市副市長黃珊珊27日受訪表示，若個案沒有就醫、以及旅遊史，就不可能通報、採驗。

黃珊珊接受《ETtoday新聞雲》訪問時強調，個案她並不知道，對於個案生病、通報過程，以及為何沒有採檢，已交代衛生局去了解個案資料。

黃珊珊認為，如果沒有TOCC（疫區旅遊史、職業史、接觸史和聚集史），她其實不會被檢疫的，除非基層診所、醫療院所有通報，目前規定是，如果沒有旅遊史，會把你當一般病人，「這個個案我不知道，要回去確認一下」。

黃珊珊舉例，這次發現的24案等案，其實很多都是當時沒有驗，都是後來才確診，那是因為回去撈（資料），如果有醫生通報，北市衛生局也會被通知。

黃珊珊指出，不是每個人都會被採檢，以前沒有旅遊史的不會被採檢，所以疾管署後來才回去撈，「中央要說這個可以採檢才能送，不是我們決定」，她強調，這個要問疾管署，「如果通報了衛生局沒有做，那是我們的錯」。

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