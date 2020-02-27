小巨蛋活動喊停？　黃珊珊：廠商若停辦「不收違約金」

▲黃珊珊接受《雲端最前線》訪問。（圖／翻攝自《雲端最前線》）

記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，北市小巨蛋展演活動，恐造成群聚感染的狀況，引發外界關注。對此，北市副市長黃珊珊27日在《雲端最前線》受訪回應，若在小巨蛋的廠商停辦活動，不收違約金。

對於馬祖遶境引發質疑，黃珊珊表示，北市許多宮廟改成祈福法會，至於北市大型活動，戶外活動不會辦飲食攤位，室內若非必要活動，朝取消或延期的方式辦理，像是北市主辦的市場節活動會脫口罩、吃喝，就決定停辦，還是鼓勵大家曬曬太陽，正常戶外活動。

對於小巨蛋舉辦活動，黃珊珊說，如果主辦單位決定不辦，「我們台北市小巨蛋不會收他違約金」，如果要辦要做好防疫，如果中央國家劇院、國家音樂廳停辦，我們就停辦，但是如果停辦，廠商要賠幾百萬幾千萬，因此呼籲廠商要做好防疫，中央停辦北市就全部停辦。

黃珊珊補充，小巨蛋部分，今天已經盤整出來，有幾個演唱會將取消，後續會跟廠商好好商量。

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