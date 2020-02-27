「沒有法師敢來做法事」北市女離奇死亡　家屬泣訴：有新冠疑慮為何拖5天

記者邱中岳／台北報導

北市1名女子因22日感冒在家服用藥物後，於23日晚上身亡遭弟弟妻子發現，但檢警初步相驗懷疑死者可能因新冠肺炎（COVID-19）或流感身亡，於是要求將遺體移至有負壓解剖室，但家屬出面指控，如果懷疑有新冠肺炎，為何法醫卻不採集檢體送驗，讓家屬到現在都無法確定死因。

▲家屬出面淚訴，檢察官、法醫如有懷疑是新冠肺炎，為何不採檢送驗。（圖／記者邱中岳攝，下同）

該名女子於22日感冒發燒至37.9度，服用藥房購得的藥物後睡著，23日丈夫叫不醒才發現妻子已經身亡，隨即通報轄區警方到場，警方也通知檢察官、法醫進行相驗，家屬卻質疑，當時檢察官、法醫穿簡易型防護衣進入，卻僅只有拍照卻沒有任何作為。

家屬不滿為何遺體從23日放置到殯儀館，事隔5天至27日檢察官只有拍照，並未採集檢體送衛生單位相驗，透過北市議員徐立信開記者會陳情，當場泣訴還在苦苦等待檢察官能夠確定死因並且開立死亡證明，好讓家屬可以處理後事。

徐立信表示，台北地檢署號稱可以「即報即驗」，在一般正常情況，相驗應該在2天內就可以完成，但卻拖了5天讓家屬相當煎熬；家屬哽咽表示，檢察官在24日報驗當天還遲到，態度相當敷衍，至今都還沒有法師敢來幫忙做法事。

家屬更質疑檢察官，難道檢察官、法醫對女子遺體拍個照，就可以確定是否有新冠肺炎了嗎？如果有疑慮應該快點依照標準作業流程；另不滿表示，檢方還把家屬帶回轄區分局偵查隊進行視訊製作筆錄，家屬從頭到尾都配合，但檢察官卻無故拖延，連理由都不願意說明。

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