雲端最前線／防疫壓力測試及格？黃珊珊《雲端》來解答

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新冠肺炎（COVID-19）台灣再增一例！確診第32例為第27例的外籍看護，由於31例的小學孫子也確診，剛開學的各級學校如臨大敵，其中光是台北市就有22萬名學生，校方第成了第一線守門員，市長柯文哲表示是大規模的壓力測試，會隨狀況調整，副市長黃珊珊在27日的《雲端最前線》節目上，接受現場Call in來解答，並和立法委員高虹安、時事評論員王時齊和主持人楊文嘉一起深度探討。

▲黃珊珊回應疫情。（圖／記者楊亞璇攝）

繼新北市金瓜石馬拉松等大型活動紛紛宣布停辦後，大甲媽祖遶境也在今天(27)正式宣布延期！鎮瀾宮發公告指出，近日向各單位尋求協助，並密切注意疫情發展，全體董監事會在26日晚間開會決定延期，全力支持政府的防疫工作。但日前各界吵得沸沸揚揚，行政院長蘇貞昌、副總統當選人賴清德都公開暗示但不明說，指揮中心也沒有明確公布標準，出現不少埋怨聲。

立法院25日三讀通過紓困條例，蔡英文總統也隨即簽署後發布，強調接下來還有600億特別預算會送審，提供防疫最有力的後盾。其中不少人關心，經衛生機關認定須隔離或檢疫者等，確定可以申請「防疫補償」，但防疫照顧假則不列入在內，民眾黨立委賴香伶表示遺憾。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。