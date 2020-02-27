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發燒旅客一律採檢！南部6大醫學中心合作　小港機場設檢疫站

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▲小港機場採檢站。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲南部六大醫學中心攜手，於小港機場設立採檢站。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，機場擴大邊境檢疫，南部六大醫學中心包括高雄榮總、高醫、高雄長庚、義大、成大、奇美醫院，從26日起共組防疫團隊，在小港機場出境口設立採檢站，只要有發燒、上呼吸道症狀旅客，一律進行採檢。

▲小港機場採檢站。（圖／記者許宥孺翻攝）

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▲採檢站內物資。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲小港機場採檢站。（圖／記者許宥孺翻攝）


衛福部傳染病防治網高屏區指揮官陳垚生表示，以往從小港機場入境有出現發燒症狀的旅客，都先送往小港醫院採檢，但是現在擴大邊境檢疫，機場檢疫能量需增加，因此南部六大醫學中心在衛服部指示下，組織起來協助邊境檢疫工作。

▲小港機場採檢站。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲醫護人員為發燒旅客進行採檢。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳垚生指出，目前檢疫工作主要針對中港澳、日本、韓國、新加坡、泰國等國入境旅客，在入境關卡裡，防疫官會針對旅客進行旅遊史、症狀詢問，若有發燒、呼吸道症狀，就會將旅客分流，並帶到檢疫站做快篩。

陳垚生表示，目前快篩結果都蠻快，大概12至24小時就可以知道結果，如果有發燒需做醫療處理就先送醫院，如果是較輕微症狀，會特別進行衛教，並在快篩結果出來之前，強烈建議先做居家檢疫。

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