研究稱茶能預防新冠肺炎　陸專家打臉：體外試驗不等於喝茶有效

▲浙江疾控中心最新研究指出，茶能抑制新冠病毒複製。（圖／NIAID Flickr）

記者魏有德／綜合報導

浙江疾控中心昨（26日）下午透過官方微信號發佈《茶水可殺滅並有效抑制細胞內新型冠狀病毒複製》的文章，文章內以研究中心人員將三種茶水與新冠病毒作用後，病毒核酸值降低1-10萬倍。由於大陸官方此前曾闢謠，茶水對抑制新冠肺炎無效，因此，文章一出便受到外界重視。

▲專家認為該研究是體外細胞實驗，不代表喝茶就能抑制病毒（圖／取自免費圖庫stocksnap）

《澎湃新聞》報導，北京某高校一位免疫學專家受訪時表示，新冠病毒感染的是肺泡上皮細胞，「但我們喝茶，無論如何，茶水是不會灌到肺裡去的。」專家稱，即便體外試驗證明茶水可以抑制或滅殺病毒，並不等於「喝茶就可以抑制或滅殺病毒」。

專家還建議，體外細胞實驗後，應該做動物試驗，之後再考慮人體臨床試驗。單憑現有的體外試驗結果，還無法得出「喝茶有益新冠肺炎預防」的結論。

▲浙江疾控中心是以不同濃度的茶水與新冠病毒作用，並觀察病毒最終增殖結果。（圖／翻攝搜狐網）

浙江省疾病預防控制中心盧亦愚、馮燕等研究人員發佈最新研究成果顯示，日常的飲用茶水在細胞水平具有抗新型冠狀病毒的作用。據了解，該實驗是以不同濃度的茶水與新冠病毒作用，然後感染vero細胞，觀察病毒最終的增殖水平，最終得出上述結論。

然而，此結論發表後卻引起外界廣泛討論及質疑。對此，該文章目前已遭浙江疾控中心刪除，浙江疾控中心也表示，相關研究成果後續會按程序發佈。

