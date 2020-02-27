　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

研究稱茶能預防新冠肺炎　陸專家打臉：體外試驗不等於喝茶有效

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新冠病毒顯微鏡彩照首度公佈。（圖／NIAID Flickr）

▲浙江疾控中心最新研究指出，茶能抑制新冠病毒複製。（圖／NIAID Flickr）

記者魏有德／綜合報導

浙江疾控中心昨（26日）下午透過官方微信號發佈《茶水可殺滅並有效抑制細胞內新型冠狀病毒複製》的文章，文章內以研究中心人員將三種茶水與新冠病毒作用後，病毒核酸值降低1-10萬倍。由於大陸官方此前曾闢謠，茶水對抑制新冠肺炎無效，因此，文章一出便受到外界重視。

茶,喝茶（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲專家認為該研究是體外細胞實驗，不代表喝茶就能抑制病毒（圖／取自免費圖庫stocksnap）

《澎湃新聞》報導，北京某高校一位免疫學專家受訪時表示，新冠病毒感染的是肺泡上皮細胞，「但我們喝茶，無論如何，茶水是不會灌到肺裡去的。」專家稱，即便體外試驗證明茶水可以抑制或滅殺病毒，並不等於「喝茶就可以抑制或滅殺病毒」。

專家還建議，體外細胞實驗後，應該做動物試驗，之後再考慮人體臨床試驗。單憑現有的體外試驗結果，還無法得出「喝茶有益新冠肺炎預防」的結論。

▲浙江疾控中心最新研究指出，茶能預防新冠病毒。（圖／翻攝搜狐網）

▲浙江疾控中心是以不同濃度的茶水與新冠病毒作用，並觀察病毒最終增殖結果。（圖／翻攝搜狐網）

浙江省疾病預防控制中心盧亦愚、馮燕等研究人員發佈最新研究成果顯示，日常的飲用茶水在細胞水平具有抗新型冠狀病毒的作用。據了解，該實驗是以不同濃度的茶水與新冠病毒作用，然後感染vero細胞，觀察病毒最終的增殖水平，最終得出上述結論。

然而，此結論發表後卻引起外界廣泛討論及質疑。對此，該文章目前已遭浙江疾控中心刪除，浙江疾控中心也表示，相關研究成果後續會按程序發佈。
 

ET快訊
阿公鑰匙不見「抽屜鎖死封印」慌炸　他神破解7千人笑暈：一輩子
東奧「恐延期一年」！IOC成員曝「改時間or取消」最慘後果.
防疫補償金初擬每人最高1000元！行政院估10-13萬人可申
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

開不了學，就地種田！　湖北華中農大發「停課不停學」倡議

研究稱茶能預防新冠肺炎　陸專家打臉：體外試驗不等於喝茶有效

第三屆進博會首推「雲簽約」招商　陸官員：疫情檔不住熱情

中共黨媒開罵蘇貞昌！害血友病童滯留10多天「民進黨詐騙集團」

王毅：韓國的困難就是我們的困難　中方願提供必要幫助

鍾南山：國外疫情大爆發　可能逆輸入感染中國

最美「雲之凡」致敬抗疫英雄　林青霞271字親筆信：你們並不孤單

逾10萬留學生滯留大陸！瘋湧第三國中轉...泰國最夯「人數激增237倍」

鍾南山：中國疾控中心「地位太低」　只能上報「無法決定下一步」

結合蘇東坡、王羲之防疫！　「最強硬核書法」告示牌在貴州小村

記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎

趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

鋪滿干貝+邪惡蛋黃！桃園巷弄超浮誇海鮮丼　醋飯、味噌湯免費續

16歲亡兒器捐！受贈者暖心回禮　「泰迪熊藏心跳聲」爸聽見秒淚崩

懶惰癌必看！網紅實測清潔絕招 她垃圾袋套頭遭打槍：都一樣快

遶境都吃大鍋菜！恐增加飛沫傳染 他勸信徒「向媽祖請假」防疫情擴散

開不了學，就地種田！　湖北華中農大發「停課不停學」倡議

研究稱茶能預防新冠肺炎　陸專家打臉：體外試驗不等於喝茶有效

第三屆進博會首推「雲簽約」招商　陸官員：疫情檔不住熱情

中共黨媒開罵蘇貞昌！害血友病童滯留10多天「民進黨詐騙集團」

王毅：韓國的困難就是我們的困難　中方願提供必要幫助

鍾南山：國外疫情大爆發　可能逆輸入感染中國

最美「雲之凡」致敬抗疫英雄　林青霞271字親筆信：你們並不孤單

逾10萬留學生滯留大陸！瘋湧第三國中轉...泰國最夯「人數激增237倍」

鍾南山：中國疾控中心「地位太低」　只能上報「無法決定下一步」

結合蘇東坡、王羲之防疫！　「最強硬核書法」告示牌在貴州小村

228連假「3天路況預測圖」曝最塞時段　首波車潮下午4點後湧國道

開不了學，就地種田！　湖北華中農大發「停課不停學」倡議

討債把被害人打到昏迷死亡　竹聯幫台南分堂22人落網

台灣人入境義大利要居家檢疫14天　雄獅、可樂取消3月底前旅行團

熟睡夫「天天被壓」醒來抱怨背痛　她貼兇手照笑翻：半夜還會哀號

PTT八卦版PO文「和平醫院封院」　警揪北科大碩士生造謠

快訊／終於鬆口！　5566高雄巨蛋演唱會宣布延期

獨／北市員警「警政署內5樓頂墜落」！　送醫急救中

遺贈稅跨區申辦案件　去年已突破7千件

野生梧桐妹、咘咘、Bo妞打網球！　賈靜雯「摘口罩」0偽裝…網認出：超親民

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

大陸熱門新聞

10萬鴨鴨大軍　出征巴國滅蝗

還沒開學！13歲少年「菜刀殺死36歲熟睡母」打電話自首

武漢居民夜半開窗「淒厲嘶吼」...

武漢確診女囚　一路搭車回北京

女用曬衣桿餵狗　主人爆騙吃喝真相

武漢醫護投書醫學期刊　盼國際支援

回擊「中國插手、名單變化」 陸官媒：罪魁禍首是民進黨政府

中共黨媒點名「張雅琴」痛罵6主播、媒體人

推特追蹤蒼井空　中國外交部新發言人被抓包

快訊／鍾南山：我們有信心，四月底基本控制疫情

武漢解封3.5小時　逃離規模揭曉

「別讓滯留的台灣人回台才安全」 簡俊男：說這話的人沒良知

參加宗教祈福盛會！一家7人發病確診

陸衛健委專家：當初調查武漢不說實話我們有辦法？

更多熱門

相關新聞

醫事人員出國禁令引反彈！基護工會提3訴求

醫事人員出國禁令引反彈！基護工會提3訴求

為因應新冠肺炎防疫，衛福部部長陳時中日前宣布實施醫事人員出國禁令，引發不少醫護反彈。台灣基層護理產業工會今（27）日痛批「醫護出國要報准才能去，等於授權讓醫院管制長期過勞的醫護休假」，更直指出國禁令只是假議題，政府應正視長期下來的人力問題，人力不足才是防疫漏洞。

剛性需求撐盤　「疫情未失控」對房市衝擊有限

剛性需求撐盤　「疫情未失控」對房市衝擊有限

防疫補償金18.2億怎麼發　衛福部「每人800-1000」算給你聽

防疫補償金18.2億怎麼發　衛福部「每人800-1000」算給你聽

疫情若擴大　越南河內將停辦F1

疫情若擴大　越南河內將停辦F1

進博會首推雲簽約　指疫情檔不住熱情

進博會首推雲簽約　指疫情檔不住熱情

關鍵字：

新冠肺炎新型冠狀病毒武漢肺炎特派現場浙江疾控

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

18歲女大生宿舍產嬰！屍體裝袋丟垃圾桶

即／休學女高中生住家頂樓墜落亡！母崩潰痛哭

即／北市女發燒1天亡！家屬痛訴

快訊／北市女因病身亡...生前發燒　檢警穿隔離衣相驗

即／大甲媽祖遶境「延期」！

Keanna崩潰「狂吞30顆安眠藥」傳給謝和弦！他曝對話紀錄再嗆

星國男不甩隔離規　下場超悽慘

長太像被相中！《鬼媽媽》金泰希女兒是男生

求救！高三女困湖北「不想放棄台大」　母淚：我害了她

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

插畫家爆白沙屯媽祖開釋：病毒不長眼

劉真搶救20天臉書突發聲！151字曝心路歷程

整年僅10天沒進醫院！住院醫師爆氣揭2點

台中司機狂丟包裹飛下車：檢查清楚！　女店員蹲地撿起

檢疫頻失聯　侯友宜怒：自費隔離

更多

最夯影音

更多
記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎

記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎
趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面