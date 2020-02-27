開不了學，就地種田！　湖北華中農大發「停課不停學」倡議

▲受疫情影響無法開課，武漢一所大學直接要求學生就地種田，投入春耕。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／綜合報導

受新冠肺炎疫情影響，大陸湖北等各地學校開課一延再延，為確保學生「停課不停學」，位於武漢市的一所華中農業大學，就向全校師生發出倡議，號召尚未返校的學生主動亮明身份，就地支援所在位置的春耕生產。直接在「一線學習、為一線服務。」

事實上，疫情蔓延多日，但面對春節假期後全年農業最重要的「春耕」展開，日前中共總書記習近平、國務院總理李克強，均在會議上強調，要全力組織春耕生產，完善「三農」領域短板（缺點），確保實現恢復生產目標。

▲農業正忙於春耕。（圖／視覺中國）

按照華中農業大學近日對師生提出的倡議內容，包括：

1. 積極主動擔當作為。返鄉師生在做好安全防護的同時迅速行動起來，主動擔當作為，亮明身份就地參與春耕生產，接受地方黨團組織和農業農村部門的指揮調度。

2. 紮實幫扶春耕生產。深入田間地頭，充分發揮農業科技知識和智力優勢，深度參與、紮實幫扶當地春耕生產；深入扶貧一線，積極幫助農戶特別是未脫貧戶春耕備耕，尋找技術增產增收渠道，總結來自生產一線的寶貴經驗。

3. 創新工作方式方法。積極通過微信、短視頻等新媒體平台，結合當地媒介，製作指導春耕生產的精品科普內容，開展「互聯網+」技術指導。

有網友評論指出，這堪稱是目前為止，「停課不停學」的最強宣言，大讚「就地下田，積極作為」，表示「學以致用，可以順便檢查一下專業。」

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