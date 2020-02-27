為何指揮中心一級開設...陳時中這樣說！蘇貞昌讚「最適合擔任指揮官」





▲中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，行政院長蘇貞昌27日在院會中根據衛福部長陳時中建議裁示，中央疫情指揮中心提升為一級開設，指揮官仍是陳時中。為何指揮中心需要一級開設？陳時中強調超前部署的重要性。至於一級開設與二級開設的最大不同則是一級開設各部會副首長需「常態進駐」。

指揮中心由二級開設拉高層級到一級開設，行政院發言人Kolas Yotaka 轉述陳時中說法，超前部屬非常重要，在如何從邊境到居家有效管理，以及中央地方、部會跟部會資源整合更有效率的前提下，同時因應特別條例通過，陳時中作為指揮官認為防疫需要進入下一個階段。

陳時中強調，台灣目前已經嚴守防疫工作，到現在做的相當縝密，面對中國大陸如此之近，只發生零星社區感染個案且是家庭感染，陳時中認為，包含橫向聯繫以及資源整合等，建議院長指揮中心提升為一級開設。

Kolas 說明，不管是二級或未來一級開設，即便是現階段，每一次重大決策都有通過行政院，甚至國安層級都納入討論，這樣的精神原則不會改變。至於一級跟二級開設具體不同，一級開設時指揮中心的常態性會議，各部會副首長需要常態進駐，指揮中心若有更具體分析也會再進一步對外說明。

為何一級開設仍由陳時中擔任指揮官，Kolas 表示，院長說得很清楚，到目前為止台灣控制得宜，僅有零星社區感染個案，相當不簡單，陳時中是最適合擔任指揮官的人。主計總處公務預算處長張惟明則補充，指揮官可以下指令調動各部會，蘇院長已經授權陳時中。