20天無新增病例「澳門生可先返台」 邱垂正：防疫優先再評估

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

國內疫情管控嚴格，陸港澳學生依然無法入境台灣上課。對此，陸委會今（27日）舉行例行記者會，發言人邱垂正也回應，「大陸疫情十分嚴峻，將繼續暫緩陸生入境。」目前澳門疫情已經趨緩，經過相關機關評估，未來先放行澳門學生返台可能性比較大。

邱垂正指出，考量整個疫情持續嚴峻，對於港、澳生各項的管理措施，以防疫為優先為原則。「考量陸生出境之後，可能無法確認他是不是有回到大陸，在由第三國入境台灣，加上大陸還是疫區，所以我們採取比較嚴格的防疫措施，暫緩陸生入境的。」

▲世新大學 陸生隔離宿。（圖／世新大學提供）

是否考慮放寬滯留海外的其他港澳生入台？邱垂正說，「中央流行疫情指揮中心將與教育部等主管機關研議。」目前，教育部因應這種情況，有安心就學的相關措施，會妥善安排學生開學選課、註冊繳費、修課方式、成績考核以及請假、修復學相關的協助輔導措施，提供彈性的休業機制，保障陸港澳生的受教權益。

值得注意的是，澳門已經20天沒有新增病例，是否有可能先放行澳門學生入境？邱垂正說，「有接獲澳門政府在台辦事處、澳門立法會議員及學生團體的反應，表示澳門的疫情連續多日無新增病例，希望政府盡早切除澳門學生暫緩入境的措施。」但考慮放寬澳門學生返台，涉及學校居家簡易和宿舍空間，國內醫護人力，整體疫情防護能量。將提請指揮中心討論後再做決定。