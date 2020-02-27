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前召妓法官遭控性騷護理師！從臀部一路摸到膝蓋...花錢和解獲撤告

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▲護士。（圖／CFP）

▲前法官楊炳禎趁復健偷襲護理師，鹹豬手從屁股一路摸到膝蓋而挨告，最後雙方達成和解，楊獲撤告。（示意圖／CFP）

記者孫于珊／台北報導

曾因上班召妓被抓到的前高院法官楊炳禎，竟然「不改本色」，涉嫌性騷擾護理師被起訴！他從護理師的屁股下緣一路撫摸到膝蓋附近，還戲謔稱「妳的口罩遮住了漂亮的臉」，儘管楊否認犯行，但因妻子中風，不想官司纏訟，決定賠錢了事，最後成功與護理師達成和解，獲得撤告。

66歲的楊炳禎2019年7月11日上午10時許，在北市一家醫院進行復健，當他在走廊與護理師討論病情時，卻突然伸出右手，自護理師的左臀下緣處沿著左大腿向下撫摸，一路摸到左膝才停止，護理師因此嚇得趕緊要扶楊回病房，沒想到楊又要求護理師把口罩拿下來，並戲謔地說，「口罩遮住漂亮的臉，很可惜」，讓護理師事後氣得向院方申訴，並怒告楊性騷擾。

然而楊炳禎到案辯稱自己大病初癒，無法自行彎腰，只是在告訴護理師自己不舒服的部位，且當時護理師穿長褲，他沒碰到肌膚，不算性騷擾；至於要求拆口罩的原因，是希望知道每個護理師的長相，以便日後能打招呼「回禮」。

病房,病床。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲楊炳禎妻子中風治療中，為了不讓妻子擔心性騷擾官司，楊雖不認罪，但也索性賠錢了事。（圖／免費圖庫Pixabay）

楊炳禎於法院審理時都未認罪，但據了解，楊妻因罹患中風，又一直很擔心楊的官司，楊才願意賠償對方求撤告，以息事寧人。雙方達成和解後，護理師同意撤回告訴，北院判決公訴不受理。

其實楊炳禎的爭議事件甚多，不僅曾被特偵組「正己專案」長期監控發現，他在外租房當私人招待所，找朋友打麻將，還涉私下經營骨董生意；最誇張的是，楊自2006年起，還會在上班時間到外面開房間召妓，平均2個月1次，楊當時辯稱是為了測試自己還「能不能勃起」，最後因言行不當被監察院彈劾，公懲會決議處分撤職，丟了600萬元退休金。

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